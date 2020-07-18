Doğu Karadeniz'den 22,5 milyon dolarlık balık yağı ihraç edildi - Son Dakika

Doğu Karadeniz'den 22,5 milyon dolarlık balık yağı ihraç edildi

Doğu Karadeniz'den yılın ilk yarısında 6 ülkeye 22,5 milyon dolarlık balık yağı ihraç edildi.

Doğu Karadeniz'den yılın ilk yarısında 6 ülkeye 22,5 milyon dolarlık balık yağı ihraç edildi.

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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Doğu Karadeniz'den yapılan balık yağı ihracatı ile ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bölgeden yılın ocak-haziran döneminde 12 bin 125 tonluk balık yağı ihraç edildiğini dile getiren Gürdoğan, söz konusu ihracattan da 22 milyon 511 bin 715 dolar gelir elde edildiğini belirtti.

"Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 133 arttı"

Gürdoğan, geçen yılın aynı döneminde de 5 bin 614 tonluk balık yağı ihracatı gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Geçen yılın aynı döneminde yapılan balık yağı ihracatından da 9 milyon 667 bin 898 dolar gelir elde edilmişti. Bu kapsamda balık yağı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 116, değerde de yüzde 133 arttı." ifadelerini kullandı.

Bölgeden 6 ülkeye balık yağı ihraç edildiğine işaret eden Gürdoğan, şöyle devam etti:

"Peru, Fransa ve Şili en fazla balık yağı ihraç edilen 3 ülke oldu. Peru'ya bu dönemde 9 milyon 25 bin 930 dolar karşılığı 4 bin 702 tonluk balık yağı ihraç edildi. Peru'yu 8 milyon 39 bin 154 dolarla Fransa, 2 milyon 800 bin 620 dolarla da Şili takip etti. Bölgeden yılın 6 ayında ayrıca Danimarka, Kolombiya ve Norveç'e de balık yağı ihraç edildi."

Gürdoğan, bölgenin ve ülkenin, su ürünleri ihracatında giderek daha da ön plana çıkacağına inandığını sözlerine ekledi.

Doğu Karadeniz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 12:05 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'den 22,5 milyon dolarlık balık yağı ihraç edildi - Son Dakika Ekonomi
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