Doğu Karadeniz'den 3 ayda 413 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika

Doğu Karadeniz'den 3 ayda 413 milyon dolarlık ihracat

02.04.2021 11:23
Doğu Karadeniz'den 3 ayda 413 milyon dolarlık ihracat, System.String[]

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden 1 Ocak-31 Mart döneminde gerçekleştirilen ihracat 413 milyon 841 bin 45 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden 1 Ocak-31 Mart döneminde gerçekleştirilen ihracat 413 milyon 841 bin 45 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, sorumluluk alanlarındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın üç aylık döneminde gerçekleştirilen ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 413 milyon 841 bin 45 dolara yükseldiğini, böylece belirtilen dönem için tüm zamanların en yüksek ihracatının gerçekleştirildiği bildirdi.

Kalyoncu, Trabzon'dan yapılan ihracatın bu dönemde geçen yıla göre yüzde 17 artışla 349 milyon 656 bin 941 doları bulduğunu dile getirdi. Söz konusu dönemde, Artvin'den yapılan ihracatın yüzde 21 düşüşle 11 milyon 817 bin 895 dolara gerilediğini belirten Kalyoncu, Rize'den gerçekleştirilen ihracatın yüzde 4 artışla 32 milyon 730 bin 740 dolara, Gümüşhane'den yapılan ihracatın da yüzde 90 artışla 19 milyon 635 bin 469 dolara yükseldiğini aktardı.

Kalyoncu, belirtilen dönemde yapılan ihracatın 254 milyon 225 bin 624 dolarlık kısmını fındık ve mamullerinin, 54 milyon 268 bin 201 dolarlık kısmını yaş meyve ve sebze ürünlerinin, 30 milyon 569 bin 522 dolarlık kısmını ise maden ve metal ürünlerinin oluşturduğuna dikkati çekti.

Doğu Karadeniz'den üç ayda 110 ülkeye ihracat yapıldığının altını çizen Kalyoncu, "En fazla ihracat İtalya, Rusya Federasyonu, Polonya, Fransa ve Almanya'ya gerçekleştirildi. Bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 97, Rusya Federasyonu'na yönelik ihracat yüzde 55, Polonya'ya yapılan ihracat ise yüzde 66 arttı. Bunula birlikte ABD'ye yapılan ihracat ise yüzde 90 artarak 9 milyon 603 bin 869 dolara ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Kalyoncu, dünya piyasalarında koronavirüs salgınının yol açtığı olumsuzlukların yanında hammadde ve ihraç maliyetlerindeki artışlar ve lojistik süreçlerinde yaşanan sorunlara rağmen ihracatçıların dur durak bilmeden ihracatta bu rakamlara ulaşmasının takdire şayan bir başarı olduğunu vurgulayarak bundan dolayı tüm ihracatçılara şükranlarını sunduğunu dile getirdi.

Salgının tüm dünya ülkelerinde yeni vaka artışları ile piyasalarda yaşattığı tedirginliğin yanında aşılamanın her geçen gün artması ve yeni yeni aşıların piyasaya çıkacak olmasının gelecek dönemde piyasaların daha hızlı rahatlayacağı yönünde ümitlerini artırdığına işaret eden Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı ihracatçılarımızın daha büyük başarılara imza atması ve yakalanan bu ihracat artışı ivmesinin devam edebilmesi açısından özellikle lojistik sürçlerinde ihracatçımıza destek olunması, ülke ihracatımızı hedeflenen rakamlara hızlı bir şekilde ulaştıracaktır. Özellikle geçiş belgesi yetersizliğinden kaynaklı sorunların çözülmesi, Rusya ve Kazakistan transit geçiş belgelerinin yeterli hale getirilmesi Orta Asya Bölgesine yönelik ihracatımız açısından büyük önem ihtiva etmektedir. Bunun yanında, konteyner yetersizliğini fırsata dönüştüren ve fiyatları 3-4 katına çıkaran lojistik firmalarına yönelik olarak da gereken tedbirlerin alınması ihracatçımızın en öncelikli beklentileridir. Doğu Karadeniz Bölgemiz ekonomisinin en büyük girdisini oluşturan ihracatın, sürdürülebilir bir yapıya kavuşması açısından lojistik sorunlarında yapılacak iyileştirmeler bölge ihracatımızı daha üst rakamlara hızlı bir şekilde ulaştıracaktır."

Doğu Karadeniz, 31 Mart, İhracat, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'den 3 ayda 413 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi


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