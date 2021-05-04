Doğu Karadeniz'den 4 aylık ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı - Son Dakika

Doğu Karadeniz'den 4 aylık ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı

04.05.2021 12:27
Doğu Karadeniz'den 4 aylık ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı, System.String[]

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden Ocak-Nisan 2021'de gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 11 arttı.

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden Ocak-Nisan 2021'de gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 11 arttı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, sorumluluk alanlarındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın dört aylık döneminde 524 milyon 915 bin 245 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde de 475 milyon 12 bin 234 dolarlık ihracat yapıldığını aktaran Kalyoncu, söz konusu ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttığını bildirdi.

Kalyoncu, bölgeden gerçekleştirilen ihracatta iller bazında yüzde 65'lik artışla Gümüşhane'nin ilk sırada yer aldığına işaret ederek, bu kenti yüzde 33'lük artışla Rize ve yüzde 7'lik artışla Trabzon'un takip ettiğini aktardı.

Gümüşhane ve Rize'deki yüksek oranlı artışlardaki en önemli nedenin, bu illerden en fazla ihraç edilen ürünler olan metal madencilik ürünleri fiyatlarının uluslararası piyasalarda aşırı yükselmesi olduğunun altını çizen Kalyoncu, Artvin'in ihracatında ise Gürcistan'dan talep düşüklüğü nedeniyle yüzde 6'lık düşüş yaşandığını aktardı.

Bölgeden yılın dört aylık döneminde gerçekleştirilen ihracatın ürün sıralamasına da değinen Kalyoncu, "Söz konusu dönemde, yüzde 3 oranındaki düşüş ve 294 milyon 658 bin 77 dolarlık ihracatla fındık ve mamulleri birinci, yüzde 39 oranındaki artış ve 71 milyon 202 bin 139 dolarlık ihracatla yaş meyve sebze ürünleri ikinci, yüzde 48 oranında artış ve 55 milyon 464 bin 264 dolarlık ihracatla maden ve metal ürünleri üçüncü, yüzde 26 artış ve 39 milyon 940 bin 398 dolarlık ihracatla su ürünleri dördüncü sırada yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Kalyoncu, bölgeden bu dönemde 115 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, "En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Polonya, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur. Bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artmış, Rusya Federasyonu'na yüzde 75 ve Polonya'ya ise yüzde 93 oranında ihracat artışı yaşanmıştır." bilgisini paylaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, aşılama çalışmalarıyla birçok ülkede kontrol altına alınmaya başlanmasıyla birlikte piyasaların açılmasının talep artışlarına yol açtığını ve bunun da birçok sektör ihracatına olumlu yansıdığını vurgulayan Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Ülke geneli 4 aylık ihracatımızda yaşanan rekor artış gibi bölge ihracatımızın da yılın başından itibaren artış trendini sürdürmesi bizleri ümitlendirmektedir. Bölge ihracatçılarımızın pandemi etkisine rağmen fedakarlık göstererek üretim ve ihracatını aksatmadan sürdürmesi takdire şayan bir başarıdır. Maliyet baskısı ve birçok ülkede ulaştırma süreçlerinde sorunlar yaşanmasına, kapılarda giriş-çıkış aşamalarında kuyruklarda beklenmesine rağmen ihracatçımız, ihracatını artırma başarısını sürdürmektedir. Özellikle önümüzdeki dönemde maliyet artışları ve finansman imkanlarına erişim noktalarında ihracatçımızın desteklenmesi ile ihracatçılarımız çok daha yüksek ihracat artışları sağlayacaktır. Ümidimiz önümüzdeki aylarda ülkemizde de Kovid-19 pandemisinin kontrol altına alınarak, piyasaların rahatlaması, hayatın normal seyrine dönerek üretim çarklarının daha hızlı dönmesi ve ihracat artışlarının daha yüksek oranlarda olmasıdır."

Doğu Karadeniz, İhracat, Nisan, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'den 4 aylık ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

10 yaşındaki Kerim Can, 46 saat sonra ormanlık alanda bulundu 10 yaşındaki Kerim Can, 46 saat sonra ormanlık alanda bulundu Derbi öncesi kamera karşısına geçen Larin, Derbi öncesi kamera karşısına geçen Larin, "Benim idolüm Drogba, her yerden gol atarım" dedi 20'li yaşlar akımına dahil olan Demet Akalın, yüzünün yandığı bir pozunu paylaştı 20'li yaşlar akımına dahil olan Demet Akalın, yüzünün yandığı bir pozunu paylaştı Rusya Kadın Milli Takımı futbolcusu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest Rusya Kadın Milli Takımı futbolcusu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Ekrem İmamoğlu'na Ekrem İmamoğlu'na "Türbeye girerken ellerini arkadan bağladı" soruşturması! Murat Ongun da doğruladı Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir
Haseki'de bir kişi tramvayın altında kaldı, ekipler zamanla yarışıyor Haseki'de bir kişi tramvayın altında kaldı, ekipler zamanla yarışıyor         
12:22
Sokakta yakılmış ceset bulundu! Duvardaki PKK yazısı tüm gözleri terör örgütüne çevirdi Sokakta yakılmış ceset bulundu! Duvardaki PKK yazısı tüm gözleri terör örgütüne çevirdi         
12:12
Diyanet'ten fitre ve zekat uyarısı: Tam kapanma sürecinde internet bankacılığı üzerinden ödenebilir Diyanet'ten fitre ve zekat uyarısı: Tam kapanma sürecinde internet bankacılığı üzerinden ödenebilir         
12:06
Altının gram fiyatı 478 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 478 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:39
Paterson'ın ilk Türk polis şefi Bayçora'ya ölüm tehditleri gönderen kişi suçunu itiraf etti Paterson'ın ilk Türk polis şefi Bayçora'ya ölüm tehditleri gönderen kişi suçunu itiraf etti         
11:24
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı         
11:02
TV8'in dizisi reyting kurbanı oldu! Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor TV8'in dizisi reyting kurbanı oldu! Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor         
10:58
Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi         
10:47
Bagajda bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş Bagajda bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş         
10:28
17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir         
10:25
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı         
09:45
Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı         
09:36
Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi         
09:35
Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler         
21:44
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 12:45:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Karadeniz'den 4 aylık ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement