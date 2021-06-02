Doğu Karadeniz'den 5 aylık ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttı - Son Dakika

Doğu Karadeniz'den 5 aylık ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttı

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden Ocak-Mayıs 2021'de gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış gösterdi.

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden Ocak-Mayıs 2021'de gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış gösterdi.

Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu
İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, sorumluluk alanlarındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın beş aylık döneminde 641 milyon 414 bin 573 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde 564 milyon 780 bin 863 dolarlık ihracat yapıldığını aktaran Kalyoncu, buna göre ihracatın yüzde 14 arttığını bildirdi.

Bölgeden gerçekleştirilen ihracatta iller bazında yüzde 70'lik artışla Rize'nin ilk sırada yer aldığına işaret eden Kalyoncu, bu kenti yüzde 38'lik artışla Gümüşhane ve yüzde 7'lik artışla Trabzon'un takip ettiğini aktardı.

Saffet Kalyoncu, Artvin'in ihracatında ise Gürcistan'dan talep düşüklüğü nedeniyle yüzde 6'lık düşüş yaşandığını kaydetti.

Kalyoncu, bölgeden yılın beş aylık döneminde gerçekleştirilen ihracatın ürün sıralamasına da değinerek, "343 milyon 383 bin 130 dolarlık ihracatla fındık ve mamulleri birinci, 89 milyon 116 bin 462 dolarlık ihracatla yaş meyve sebze ürünleri ikinci, 80 milyon 347 bin 519 dolarlık ihracatla maden ve metal ürünleri üçüncü, 48 milyon 926 bin 265 dolarlık ihracatla su ürünleri dördüncü sırada yer almaktadır." ifadesini kullandı.

Bölgeden bu dönemde 119 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kalyoncu, "En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya ve Polonya olmuştur. Bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artmış, Rusya Federasyonu'na yüzde 72 ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne ise yüzde 64 ihracat artışı yaşanmıştır." bilgisini paylaştı.

Doğu Karadeniz, İhracat, Mayıs, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 13:13 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'den 5 aylık ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

13:03 Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu 12:55 İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı 12:45 Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı 12:41 Feci kazada ayağı koptu! Kanlar içindeki gence kimse acı gerçeği söyleyemedi 12:28 Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı 12:19 Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor 12:13 Karısını, çocuklarının gözü önünde kızgın yağ ve kaynar su ile haşladı 12:09 İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi 11:58 Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler 11:57 Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi 11:43 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı 11:42 İran'ın en büyük savaş gemisi battı 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor
Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu
13:03
İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı
12:55
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı
12:45
Feci kazada ayağı koptu! Kanlar içindeki gence kimse acı gerçeği söyleyemedi
12:41
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
12:28
Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor
12:19
Karısını, çocuklarının gözü önünde kızgın yağ ve kaynar su ile haşladı
12:13
İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
12:09
Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler
11:58
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi
11:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 13:24:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Karadeniz'den 5 aylık ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]