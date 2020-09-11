Doğu Karadeniz'den 8 ayda 73 milyon dolarlık su ürünleri ihraç edildi

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 2020 yılının ocak-ağustos döneminde 73 milyon 7 bin 203 dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bölgeden yılın 8 aylık döneminde 29 ülkeye 33 bin 55 ton su ürünleri satıldı.

Söz konusu dönemde Rusya Federasyonu, Peru, Fransa, Norveç ve Vietnam, en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Ocak-ağustos döneminde Rusya Federasyonu'na 22 milyon 125 bin 379, Peru'ya 11 milyon 112 bin 65, Fransa'ya 8 milyon 39 bin 154, Norveç'e 7 milyon 42 bin 649, Vietnam'a ise 6 milyon 784 bin 612 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

En az ihracat yapılan ülkeler ise Umman, Bahreyn, Kuveyt, Afganistan ve Kosova oldu. Bu ülkelere toplam 14 bin 566 kilogram ürün ihraç edilerek 57 bin 598 dolar gelir sağlandı.

Geçen yılın aynı döneminde 22 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken, bu dönem aralarında Tayvan, Polonya, Endonezya, Avusturya, Ukrayna ve Hollanda'nın da yer aldığı 29 ülkeye satış gerçekleştirildi.

2019 ocak-ağustos döneminde bölgeden yapılan 23 bin 623 ton su ürünleri ihracatından 54 milyon 823 bin 470 dolar kazanç elde edilmişti.

Bu yılın aynı döneminde gerçekleştirilen ihracat, geçen yıla göre miktar bazında yüzde 39,93, değer bazında ise yüzde 33,15 arttı.

Bu sene ihracat yapılan ülkeler arasında en fazla gelir artışının sağlandığı ülke Norveç oldu. Geçen yılın 8 aylık döneminde 365 bin 974 dolar ihracat gerçekleştirilen Norveç'e bu yıl yapılan ihracat 7 milyon 42 bin 649 dolara ulaştı.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bölgeden gerçekleştirilen su ürünleri ihracatında artış grafiğinin sürdüğünü vurguladı.

İhracat gerçekleştirilen ülke sayısının geçen yılın aynı dönemine göre arttığını belirten Kalyoncu, "2020'nin 8 aylık döneminde yapılan su ürünleri ihracatımız 73 milyon dolara yükseldi. Miktarda yüzde 40'a yakın, değerde ise yüzde 33 artış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kalyoncu, lezzet bakımından ön plana çıkan Türk su ürünlerine ilginin önümüzdeki aylarda da artmaya devam edeceğine inandıklarının altını çizdi.