Trabzon'dan ABD'ye yapılan ihracatta artış - Son Dakika

Trabzon'dan ABD'ye yapılan ihracatta artış

06.11.2020 11:13
Trabzon'dan ABD'ye yapılan ihracatta artış, System.String[]

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden ABD'ye gerçekleştirilen ihracatta ilk sırayı Trabzon alırken, Trabzon Silah Sanayii (TİSAŞ) bu ihracatta başı çekiyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden ABD'ye gerçekleştirilen ihracatta ilk sırayı Trabzon alırken, Trabzon Silah Sanayii (TİSAŞ) bu ihracatta başı çekiyor.

Doğu Karadeniz Bölgesinden 2020 yılı ilk 10 ayında Amerika Birleşik Devletlerine 29 milyon 974 bin 675 dolar tutarında ihracat gerçekleştirilirken, bu ülkeye gerçekleştirilen ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 oranında artış yaşandı. Doğu Karadeniz Bölgesi 4 ilinden ABD'ye yapılan ihracatın yüzde 64 lük kısmı tek başına Trabzon ili tarafından gerçekleştirilirken, Trabzon ilinden bu dönemde ABD'ye 19 milyon 322 bin 830 dolar tutarında ihracat gerçekleştirilerek ihracatta yüzde 36 oranında artış sağlandı.

Doğu Karadeniz Bölgesinden ABD'ye gerçekleştirilen ihracatta en fazla ihracatı gerçekleştirilen sektör olarak Savunma Sanayi Sektörü birinci sırada yer alıyor. Savunma sanayi sektöründe Trabzon Silah Sanayii (TİSAŞ) ve Giresun'da faaliyet gösteren fabrikalarda üretilen tabancalar ABD'ye ihraç edilirken, bu sektörde yapılan ihracatta yüzde 333 gibi rekor düzeyde artış sağlandığı kaydedildi.

En fazla ihracat gerçekleştirilen ikinci sektör ise fındık ve mamulleri sektörü olurken, bölge illeri arasında ABD'ye en fazla fındık ihracatı Trabzon ilinden gerçekleştirildi. Rize ilinde ise ABD'ye siyah çay ihracatı gerçekleştirilirken, çay ihracatında bir önceki yıla oranla yüzde 48 oranında artış yaşandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu Karadeniz Bölgesinin ihracat merkezi olan Trabzon ilinden ABD'ye yapılan ihracatın her geçen yıl arttığını ve 2020 yılının ilk 10 ayında ABD'ye yapılan ihracatta yüzde 36 oranında artış yaşanarak bölgeden gerçekleştirilen ihracatın yüzde 64'lük kısmının tek başına Trabzon ili tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Kalyoncu "Dış ticaretimizde önemli partnerimiz olan ABD'ye yönelik bölgeden yapılan ihracat her geçen yıl gelişme gösteriyor. Bölgede son teknoloji ile donatılmış fabrikalarda üretilen sanayi ve tarım ürünlerini ABD'ye ihraç etme başarısı gösteren ihracatçılarımızın ihracat hacmini her geçen gün daha üst rakamlara çıkıyor. Savunma Sanayi ürünleri ile işlenmiş fındık ihracatının yapılan ihracatın önemli kısmını oluşturuyor. Bunun yanında bölgemizde üretilen makine, siyah çay ve nargile tütünü ihracatının da gerçekleşiyor. Önümüzdeki dönemde Doğu Karadeniz Bölgesi'nden ve Trabzon ilinden ABD'ye tüm sektörlerde ihracatın daha üst rakamlara ulaşmasından ümitliyiz" dedi. - TRABZON

Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Karadeniz, İhracat, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'dan ABD'ye yapılan ihracatta artış - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 26 öğretmen gözaltına alındı İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı Trump'ın seçimlerde yolsuzluk iddiaları üzerine kanallar canlı yayını kesti ABD başkanlık seçiminde oy sayım merkezine saldırı iddiası ortalığı karıştırdı! Bir kişi gözaltında Aktivist Greta, Trump'tan intikamını fena aldı: Sakinleş Donald, öfke problemi üzerinde çalışmalısın Apandisti şişen Didem Soydan hastanelik oldu ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da Biden ile Trump arasındaki oy farkı 665'e düştü
Menemenspor'daki 34 koronavirüs vakası nedeniyle Adanaspor maçı ertelendi Menemenspor'daki 34 koronavirüs vakası nedeniyle Adanaspor maçı ertelendi         
11:31
Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 531 liradan işlem görüyor Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 531 liradan işlem görüyor         
11:04
Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi         
10:58
Performansıyla tarihe geçen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gazete manşetlerini süsledi Performansıyla tarihe geçen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gazete manşetlerini süsledi         
10:54
Uzman isim uyardı: İmar affı kararları, topluma yapılmış en büyük kötülük olabilir Uzman isim uyardı: İmar affı kararları, topluma yapılmış en büyük kötülük olabilir         
10:18
Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor         
09:46
TRT, TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi         
09:33
İngiliz medyasından Putin iddiası: Parkinson hastalığından dolayı ocak ayında görevi bırakacak İngiliz medyasından Putin iddiası: Parkinson hastalığından dolayı ocak ayında görevi bırakacak         
09:27
Ev hanımlarının mesaisi başladı! 15 kilo nardan 1 kilo ekşi çıkartıp, 35 liradan satıyorlar Ev hanımlarının mesaisi başladı! 15 kilo nardan 1 kilo ekşi çıkartıp, 35 liradan satıyorlar         
09:20
Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu         
08:52
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
08:26
Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı         
08:10
Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı         
07:47
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat         
18:46
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 11:46:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'dan ABD'ye yapılan ihracatta artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei