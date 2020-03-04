Doğu Karadeniz'den gerçekleştirilen su ürünleri ihracatında artış bu yıl da sürüyor - Son Dakika
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Doğu Karadeniz'den gerçekleştirilen su ürünleri ihracatında artış bu yıl da sürüyor

6 saat önce

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son yıllarda ivme kazanan su ürünleri ihracatındaki artış bu yıl da sürüyor.

Doğu Karadeniz'den gerçekleştirilen su ürünleri ihracatında artış bu yıl da sürüyor, System.String[]

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son yıllarda ivme kazanan su ürünleri ihracatındaki artış bu yıl da sürüyor. 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen su ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 274 artışla 19 milyon 745 dolara yükseldi.


Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılının ilk 2 aylık döneminde 239 milyon 7 bin 463 dolar tutarında ihracat gerçekleşirken, gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,63 oranında bir artış yaşandı.


2020 yılı Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında yüzde 7 artış ve 152 milyon 382 bin 312 dolar tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı, yüzde 7 artış ve 31 milyon 30 bin dolar tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze Ürünleri ürünleri ikinci sırayı ve yüzde 274 artışla 19 milyon 94 bin 754 dolar tutarındaki ihracatla su ürünleri üçüncü sırayı aldı.


Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 97 farklı ülkeye ihracat yapılırken, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Fransa ve Gürcistan oldu. Bu ülkelerden Almanya'ya yönelik ihracatta yüzde 71 ve Gürcistan'a yönelik ihracatta ise yüzde 60 gibi yüksek oranlı artışlar yaşandı.


Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkanı Saffet Kalyoncu, su ürünleri alanında ihracat tutarının yanı sıra ülke çeşitliliğinin de arttığına dikkat çekti. Kalyoncu, "Su ürünleri ihracatında geçen yılı çok güzel rakamlarla tamamladık. Bu yıl da su ürünleri ve mamulleri ihracatında bu ivme artarak devam ediyor. 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında yüzde 274 artışla 19 milyon 94 bin 754 dolar tutarındaki ihracatla su ürünleri üçüncü sırayı aldı. Özellikle son yıllarda Karadeniz'de kafeslerde yetiştirilen ve Karadeniz somonu olarak adlandırılan gökkuşağı alabalığına yurt dışından yoğun ilgi var" dedi.


Doğu Karadeniz'den de geçen yıl 13 ülkeye 5 bin 879 ton su ürünleri ve mamulleri ihraç edilerek 33 milyon 101 bin 373 dolar girdi sağlanmıştı. Bölgeden bir önceki yıl ise 15 milyon 849 bin 908 dolar karşılığında 2 bin 897 ton su ürünleri ve mamulleri ihraç edilmişti. - TRABZON

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:13 Kaynak: İHA
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