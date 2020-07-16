Doğu Karadeniz'den Gürcistan'a yapılan ihracat yılın ilk yarısında yüzde 18 arttı - Son Dakika

Doğu Karadeniz'den Gürcistan'a yapılan ihracat yılın ilk yarısında yüzde 18 arttı

Doğu Karadeniz'den ocak-haziran döneminde Gürcistan'a yapılan dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 51 milyon 426 bin 266 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz'den ocak-haziran döneminde Gürcistan'a yapılan dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 51 milyon 426 bin 266 dolara ulaştı.

Son Dakika: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam geldi
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Gürcistan'a ihracatın 25 milyon 856 bin 24 dolarlık kısmının Artvin'den gerçekleştirildiğini, bu ili 11 milyon 795 bin 166 dolarla Rize, 11 milyon 136 bin 264 dolarlık ihracatla Trabzon'un izlediğini bildirdi.

Gürdoğan, "Gürcistan'a ihracatta bölge payımızın en az yüzde 50'ler düzeyine çıkarılması gerekmektedir. Bu konuda iş adamlarımızla çalışıp projeler üretmeye ve elimizi taşın altına koymaya hazırız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, pandemi sürecinde birçok ülke için küresel tedarik merkezi olduğunu belirten Gürdoğan, komşu ülkelerin çok uzak ülkelerden tedarik ettikleri ürünleri çok kısa sürede Doğu Karadeniz'den temin etme imkanları bulunduğunu vurguladı.

"Muratlı Sınır Kapısı'nın açılması için girişimde bulunacağız"

Sarp Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğa dikkati çeken Gürdoğan, Muratlı Sınır Kapısı'nın açılması için girişimde bulunacaklarını bildirdi.

Gürdoğan, pandemi nedeniyle Gürcistan'a girişlerde uygulanan kısıtlamalara karşı ihracatçıların virüs taşımadıklarını gösterir test sonuçlarıyla serbestçe bu ülkeye girebilmeleri yönündeki çabalarını da sürdüreceklerini kaydetti.

Doğu Karadeniz, Gürcistan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:13 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'den Gürcistan'a yapılan ihracat yılın ilk yarısında yüzde 18 arttı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

20:32 Son Dakika: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam geldi 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:37 Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Son Dakika: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam geldi
20:32
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi
20:07
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 20:48:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Karadeniz'den Gürcistan'a yapılan ihracat yılın ilk yarısında yüzde 18 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]