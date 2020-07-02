Doğu Karadeniz'den ihracat ocak-haziran döneminde arttı - Son Dakika

Doğu Karadeniz'den ihracat ocak-haziran döneminde arttı

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden ocak-haziran döneminde gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 659 milyon doları geçti.

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden ocak-haziran döneminde gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 659 milyon doları geçti.

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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yazılı açıklamasında, sorumluluk alanlarındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın 6 aylık döneminde, 659 milyon 66 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde 645 milyon 801 bin dolarlık ihracat yapıldığını aktaran Gürdoğan, söz konusu ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 arttığını bildirdi.

Gürdoğan, bölgeden gerçekleştirilen ihracatta Trabzon'un ilk sırada yer aldığına işaret ederek, bu kenti Rize, Artvin ve Gümüşhane'nin takip ettiğini kaydetti.

Küresel piyasalarda pandemi etkisinin devam etmesi ve talepte önemli daralma yaşanmasına rağmen bölge ihracatının bu durumdan olumsuz etkilenmeden 2020 yılı ilk yarısı ihracatını artışla kapatmasının, ihracatçının özverili ve başarılı çalışmasının sonucu olduğuna dikkati çeken Gürdoğan, bölge ihracatının yüzde 83'ünün gerçekleştirildiği Trabzon ihracatında yüzde 8 artış yaşandığını aktardı.

Gürdoğan, yüzde 39 ile en yüksek artışın Artvin ihracatında yaşandığını belirterek, bu artıştaki en önemli etkenin Gürcistan'ın, önceki yıllarda başka ülkelerden tedarik ettiği birçok ürünü pandemi nedeniyle Türkiye'den almaya başlaması olduğuna işaret etti.

Rize ve Gümüşhane ihracatında düşüş görüldüğünü kaydeden Gürdoğan, bunun, madencilik ürünleri ihracatının pandemi nedeniyle düşmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Gürdoğan, ihracatın ürün sıralamasında fındık ve mamullerinin birinci, yaş meyve sebze ürünlerinin ikinci, su ürünlerinin üçüncü sırayı aldığını belirtti.

Bölgeden bu dönemde 115 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini aktaran Gürdoğan, "En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla İtalya, Almanya, Rusya Federasyonu, Gürcistan ve Fransa olmuştur. Almanya'ya ihracatımızda yüzde 27, Gürcistan'a ihracatımızda ise yüzde 21 gibi yüksek oranlı artışlar yaşanmıştır. Rusya Federasyonu'na bölgeden yapılan ihracatta ise yüzde 10 oranında artış sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Doğu Karadeniz, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'den ihracat ocak-haziran döneminde arttı - Son Dakika Ekonomi

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