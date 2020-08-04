Doğu Karadeniz'den ihracat ocak-temmuz döneminde arttı - Son Dakika

Doğu Karadeniz'den ihracat ocak-temmuz döneminde arttı

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden bu yılın ocak-temmuz döneminde 770 milyon 742 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Doğu Karadeniz'den ihracat ocak-temmuz döneminde arttı, System.String[]

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden bu yılın ocak-temmuz döneminde 770 milyon 742 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, sorumluluk alanlarındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın 7 ayında 119 ülkeye ürün gönderildiğini bildirdi.

Kalyoncu, bu dönemde yapılan ihracatın tutarının 770 milyon 742 bin dolar olduğunu, bölgeden geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 741 milyon 681 bin dolarlık ihracatla kıyaslandığında yüzde 4 artış sağlandığını ifade etti.

Bölge ihracatında Trabzon'un ilk sırada yer aldığını, ürün bakımından da 444 milyon 690 bin dolarla fındık ve mamullerinin ilk sırada geldiğini bildiren Kalyoncu, en fazla satışın İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapıldığını belirtti.

İhracatçıların sorunlarına değinen Kalyoncu, şunları kaydetti:

"İhracatçılarımız yaklaşık 5 aydır Gürcistan'daki iş yerlerine gidememektedir. Gürcü makamlarının talep ettiği pandemi otellerinde karantinada kalınması karşılığında giriş izni verilmesi, iş insanlarının kabul edebileceği bir uygulama değildir. Bunun yerine ülkeye gitmeden önce 72 saat içinde üniversite veya Sağlık Bakanlığımız akrediteli bir hastanede yaptırılacak Kovid-19 testi kabul edilmelidir. Bu konuda yetkililerden ivedilikle Gürcistan makamlarıyla iletişime geçilmesini talep etmekteyiz. Ayrıca uzun süredir beklemekte olan KDV iade alacaklarının ivedi olarak yapılması, devletimize hiçbir maliyeti olmayan bir teşvik mekanizması olarak ihracat artışımıza büyük katkı sağlayacaktır. Bu konularda ihracatçılarımız çok kıymetli Bakanlarımızın müjdesini beklemektedir."

Doğu Karadeniz, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 03:05

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'den ihracat ocak-temmuz döneminde arttı - Son Dakika Ekonomi
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