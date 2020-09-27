Doğu Karadeniz'den Rusya'ya şeftali ihracatı yüzde 60 arttı - Son Dakika

Doğu Karadeniz'den Rusya'ya şeftali ihracatı yüzde 60 arttı

Doğu Karadeniz'den Rusya Federasyonu'na, bu yılın 8 aylık döneminde şeftali ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı ve 18 milyon 453 bin 667 dolarlık gelir elde edildi.

Doğu Karadeniz'den Rusya'ya şeftali ihracatı yüzde 60 arttı, System.String[]

Doğu Karadeniz'den Rusya Federasyonu'na, bu yılın 8 aylık döneminde şeftali ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı ve 18 milyon 453 bin 667 dolarlık gelir elde edildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bölgeden bu yılın ocak-ağustos döneminde Rusya'ya 17 bin 717 ton şeftali satıldı.

Doğu Karadeniz'den Rusya'ya geçen yılın aynı döneminde 11 bin 104 ton şeftali ihracatı yapılarak, 11 milyon 895 bin 207 dolarlık gelir elde edilmişti.

Böylece Rusya'ya şeftali ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 60, değer bazında ise yüzde 55 arttı.

Bölgeden yapılan şeftali ihracatının tamamı Trabzon merkezli firmalar tarafından gerçekleştirildi.

Bölgeden Rusya'ya yapılan toplam ihracat yüzde 17 arttı

Doğu Karadeniz'den bu dönemde Rusya'ya toplamda 110 bin 657 tonluk ihracat yapılarak, 104 milyon 312 bin 829 dolar gelir elde edildi.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde 96 bin 802 tonluk ihracat karşılığında 89 milyon 40 bin 877 dolar kazanç sağlanmıştı.

Doğu Karadeniz'den yılın 8 aylık döneminde Rusya'ya yapılan toplam ihracat da geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 14, değerde ise yüzde 17 arttı.

Rusya'ya bölgeden yapılan ihracat artış trendini sürdürüyor

DKİB Yönetim Kurulu ve Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'ya bölgeden yapılan ihracatın artış trendini sürdürdüğünü söyledi.

Doğu Karadeniz'den Rusya'ya 8 aylık dönemde ürün olarak en fazla şeftali ihraç edildiğini vurgulayan Gürdoğan, söz konusu ihracatın tamamının da Trabzon merkezli firmalarca yapıldığını ifade etti.

Bölgeden şeftalinin yanı sıra balık, mandarin, domates ve kayısının en fazla ihraç edilen ürünler olduğuna dikkati çeken Gürdoğan, 2020-2021 sezonunun daha iyi geçmesi adına çaba sarf ettiklerini aktardı.

Doğu Karadeniz, Ağustos, İhracat, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 11:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'den Rusya'ya şeftali ihracatı yüzde 60 arttı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Azerbaycan cephe hattı ve riskli bölgelerde "Savaş Hali" ilan etti Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Roberto Carlos'un derbi yorumuna Felipe Melo'dan çarpıcı yanıt: Sizi yine yeneceğiz, Fener ağlama Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi ABD'de su kaynağında beyin yiyen mikrop tespit edildi, yetkililer musluktan su içmeyin çağrısında bulundu
Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin         
17:32
Ermenistan'ın havanlarla hedef aldığı Azerbaycanlı sivillere ait ilk fotoğraflar yayınlandı Ermenistan'ın havanlarla hedef aldığı Azerbaycanlı sivillere ait ilk fotoğraflar yayınlandı         
16:16
Avrupa'dan elenen Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında! Canlı anlatım Avrupa'dan elenen Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında! Canlı anlatım         
15:40
Azerbaycan'dan Ermenistan'a yalanlama: Erivan yönetimi yanlış bilgi veriyor Azerbaycan'dan Ermenistan'a yalanlama: Erivan yönetimi yanlış bilgi veriyor         
15:12
Fatih Aksoy'un Fatih Aksoy'un "Ofsaytsa kaldır bayrağı" isyanına Fırat Aydınus'tan yanıt: Çok konuşuyorsun, yapma canımın içi         
14:58
Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu         
14:36
Son Dakika! Ermenistan'ın saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı Son Dakika! Ermenistan'ın saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı         
13:59
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı         
13:39
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Kızıyla konuşmak için internetten bebek telsizi siparişi verdi, gelen kargodan oda spreyi çıktı Kızıyla konuşmak için internetten bebek telsizi siparişi verdi, gelen kargodan oda spreyi çıktı         
10:15
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı         
20:58
Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler         
19:08
Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış         
15:37
Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu         
13:07
Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü         
12:35
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 17:51:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Karadeniz'den Rusya'ya şeftali ihracatı yüzde 60 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei