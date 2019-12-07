Doğu Karadeniz'den su ürünleri en fazla Rusya'ya ihraç edildi

Doğu Karadeniz'den yılın ocak-kasım döneminde Rusya'ya 19 milyon 35 bin 573 dolarlık su ürünü ve mamulü ihraç edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Doğu Karadeniz'den yılın 11 aylık döneminde 5 bin 491 tonluk su ürünü ve mamulü ihraç edilerek, karşılığında da 31 milyon 60 bin 426 dolar gelir elde edildi.

Bölgeden bu dönemde yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatında Rusya ilk sırada yer aldı.

Doğu Karadeniz'den Rusya'ya yılın 11 aylık döneminde 3 bin 309 ton su ürünü ve mamulleri ihraç edilerek, karşılığında 19 milyon 35 bin 573 dolar kazanç sağlandı.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde ise söz konusu ülkeye 1145 ton su ürünü ve mamülü ihraç edilerek, 6 milyon 416 bin 754 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece bu dönemde Rusya'ya yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 189, değerde ise yüzde 196 arttı.

"İhracatın daha da artacağına inanıyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeden yılın ocak-kasım döneminde 11 ülkeye su ürünleri ve mamullerinin ihraç edildiğini söyledi.

Bölgeden yapılan ihracatta Rusya Federasyonu'nun ilk sırada yer aldığını vurgulayan Kalyoncu, Rusya'ya 11 aylık dönemde yapılan su ürünü ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 196 artışla rekor düzeye ulaştığını ifade etti.

Kalyoncu, Rus tüketicilerin diğer balık türlerine göre çok daha lezzetli buldukları Karadeniz somonuna ilgi duymalarının ihracatı artırdığının altını çizerek, gelecek yıllarda Rusya Federasyonu'na yapılan su ürünleri ihracatının daha da artacağına inandığını sözlerine ekledi.