Doğu Karadeniz'den yapılan su ürünleri ihracatı yüzde 38 arttı - Son Dakika

Doğu Karadeniz'den yapılan su ürünleri ihracatı yüzde 38 arttı

13.10.2020 11:01
Doğu Karadeniz'den yapılan su ürünleri ihracatı yüzde 38 arttı, System.String[]

Doğu Karadeniz'den yılın 9 ayında yapılan su ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 38 artarak 37 milyon 389 bin 615 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz'den yılın 9 ayında yapılan su ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 38 artarak 37 milyon 389 bin 615 dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bölgeden yılın ocak-eylül döneminde 12 ülkeye 8 bin 390 ton su ürünleri ihraç edildi. Söz konusu ihracattan da 37 milyon 389 bin 615 dolar gelir elde edildi.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde de 4 bin 725 tonluk su ürünleri ihracatından 27 milyon 174 bin 257 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece Doğu Karadeniz'den yapılan su ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 78, değerde de yüzde 38 arttı.

En fazla dış satım yapılan ülkeler

Rusya Federasyonu, Vietnam, Gürcistan, Japonya ve Polonya en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Ocak-eylül döneminde Rusya Federasyonu'na 31 milyon 546 bin 930 dolarlık, Vietnam'a 2 milyon 459 bin 882 dolarlık, Gürcistan'a 1 milyon 473 bin 166 dolarlık, Japonya'ya 558 bin 968 dolarlık ve Polonya'ya da 502 bin 478 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu dönem ayrıca geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Fransa, Ukrayna, Çin Halk Cumhuriyeti, Hollanda ve Beyaz Rusya'ya da su ürünleri ihraç edildi.

"Toplam ihracatın yüzde 84'ü Rusya Federasyonu'na yapıldı"

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, bölgeden yılın 9 aylık döneminde yapılan su ürünleri ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre rekor artış gösterdiğini söyledi.

Söz konusu ihracatın miktar olarak yüzde 78, değer olarak da yüzde 38 arttığını vurgulayan Kobya, "Bölgeden en fazla balık ihraç edilen ülke Rusya Federasyonu oldu. Toplam ihracatın yüzde 84'ü Rusya Federasyonu'na yapıldı." ifadesini kullandı.

Kobya, bölgeden ihraç edilen su ürünlerinin sadece Trabzon ve Rize illerinden ihraç edildiğini aktararak bu illerden ihraç edilen balığın da Karadeniz somonu olarak adlandırılan gökkuşağı alabalığı olduğunu ve bu ürünlerin de ağırlık olarak Rusya Federasyonu olmak üzere Japonya ve Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini kaydetti.

Dondurulmuş ve fileto olarak ihraç edilen Karadeniz somonunun bu ülke tüketici kitlesinden çok büyük talep aldığını belirten Kobya, önümüzdeki dönmede ihracatın daha üst noktalara ulaşacağından ümitli olduklarını da sözlerine ekledi.

Rusya Federasyonu, Doğu Karadeniz, Karadeniz, Japonya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'den yapılan su ürünleri ihracatı yüzde 38 arttı - Son Dakika Ekonomi

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