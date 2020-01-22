Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı - Son Dakika

Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
6 saat önce
Doğu Karadeniz'de yarın fırtına beklendiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:54 Kaynak: AA
Doğu Karadeniz'de yarın fırtına beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in batısında, akşam ise doğusunda, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, saatte 50 ila 75 kilometre hızla esecek rüzgarın, perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.
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