Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın fırtına beklendiğini duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın, salı günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.