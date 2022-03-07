Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı - Son Dakika
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Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

07.03.2022 19:21
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın fırtına beklendiğini duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın, salı günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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