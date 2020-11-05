Doğu Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde etkili olması beklenen kuvvetli fırtınanın, cumartesi öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.