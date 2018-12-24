Doğu Karadeniz İçin Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı
1 saat önce
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.
Doğu Karadeniz
'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, başta soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:08 Kaynak: AA
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