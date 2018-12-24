Son Dakika Haberleri: Doğu Karadeniz İçin Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Doğu Karadeniz İçin Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

1 saat önce

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Doğu Karadeniz İçin Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı, System.String[]
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, başta soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:08 Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteorolojiden Yurdun Birçok Bölgesi İçin Kar Yağışı Uyarısı Meteoroloji Saat Verip Uyardı: Tüm Yurt Balkanlardan Gelecek Soğuk Havanın Etkisine Girecek

Kargo İşçisi, Kanepe Taşıma Bahanesiyle Evine Çağırdığı Çocuğa Cinsel İstismarda Bulundu Fenerbahçe, Antalyaspor'a Konuk Olacak! İlk 11'ler Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 19:16:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Karadeniz İçin Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]