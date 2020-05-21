Doğu Karadeniz için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika

Doğu Karadeniz için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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