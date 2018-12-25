Doğu Karadeniz İçin Kuvvetli Yağmur ve Kar Uyarısı
1 saat önce
Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı bekleniyor.
Doğu Karadeniz
kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur
, iç ve yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün, akşam saatlerinde bölgede başlayacak yağışların, Gümüşhane
ve Bayburt
çevreleri ile Giresun
, Trabzon
ve Rize
'nin iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar, Giresun, Trabzon ve Rize'nin kıyı kesimlerinde ise kuvvetli yağmur şeklinde beklendiği belirtildi.
Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar ve su baskını
gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:59 Kaynak: AA
Fenerbahçe, Antalyaspor ile Deplasmanda 0-0 Berabere Kaldı
AKOM'dan İstanbul'a Kar Yağışı Uyarısı
Meteoroloji Günler Önce Uyarmıştı! İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
Milli Oyuncu Emre Mor, Bu Sezon Celta Vigo Formasıyla Sadece 9 Maça Çıktı