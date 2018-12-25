Son Dakika Haberleri: Doğu Karadeniz İçin Kuvvetli Yağmur ve Kar Uyarısı

Doğu Karadeniz İçin Kuvvetli Yağmur ve Kar Uyarısı

1 saat önce

Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı bekleniyor.

Doğu Karadeniz İçin Kuvvetli Yağmur ve Kar Uyarısı, System.String[]
Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün, akşam saatlerinde bölgede başlayacak yağışların, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar, Giresun, Trabzon ve Rize'nin kıyı kesimlerinde ise kuvvetli yağmur şeklinde beklendiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:59 Kaynak: AA

Rize, Doğu Karadeniz, Güncel
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