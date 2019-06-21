Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
50 dakika önce
Doğu Karadeniz kıyı illerinde sağanak bekleniyor.
Doğu Karadeniz
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:17 Kaynak: AA
kıyı illerinde sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 11'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Doğu Karadeniz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin diliyor.
Bugün başlayıp yarına kadar devam edecek olan yağışların, Trabzon
, Giresun
, Rize
ve Artvin
'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını
, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı halkın dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
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