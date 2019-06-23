Son Dakika Haberleri: Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
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Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

1 saat önce

Doğu Karadeniz ile Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

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Doğu Karadeniz ile Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz ile Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.
Karadeniz ve Marmara bölgelerinde parçalı bulutlu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde az bulutlu hava tahmin ediliyor.
Ülke genelinde fırtına beklenmiyor.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:58 Kaynak: AA
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