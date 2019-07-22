Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
38 dakika önce
Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Doğu Karadeniz Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:48 Kaynak: AA
'in kıyı illerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Meteoroloji 11'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmininde bulunuldu.
Bugün başlayıp yarına kadar devam edecek yağışlarda Trabzon
, Rize
, Giresun
ve Artvin
'de sel, su baskını
, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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