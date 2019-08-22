Son Dakika Haberleri: Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
Son Dakika Ekonomi Haber

Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

36 dakika önce

Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimi ile Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı, System.String[]

Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimi ile Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın saat 06.00'ya kadar, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimi ile Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Trabzon, Artvin, Rize, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş Esports'ta maaş krizi
Kaçak milyarderin gökdeleni, alışveriş sitesinde 734 milyon dolara satıldı İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması durumunda petrol rezervleri yarı yarıya düşecek Denize giren Zehra Çilingiroğlu, bikinisinin azizliğine uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 18:00:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]