Son Dakika Haberleri: Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
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Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

1 saat önce

Doğu Karadeniz kıyılarında yarın sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Doğu Karadeniz kıyılarında yarın sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:52 Kaynak: AA
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