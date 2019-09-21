Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
1 saat önce
Doğu Karadeniz kıyılarında yarın sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:52 Kaynak: AA
Doğu Karadeniz kıyılarında yarın sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.
Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Gurbetçilerin emeklilik şartları değişti! Kavanoz kapağı yok satıyor! 1 kamyon mal yarım saat içerisinde tükeniyor İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla yurt genelinde dev operasyon: 2 bin 806 kişi yakalandı Solo Türk'ün TEKNOFEST'te yaptığı gösteri uçuşu, izleyenlerin nefesini kesti