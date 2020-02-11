Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı - Son Dakika

Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı

6 saat önce

Doğu Karadeniz'de yarından itibaren orta kuvvette ve yer yer kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı, System.String[]

Doğu Karadeniz'de yarından itibaren orta kuvvette ve yer yer kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Doğu Karadeniz'de yarından itibaren görülecek sağanak ve yüksek kesimlerdeki karla karışık yağmur ve karın perşembe akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar ile kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:04 Kaynak: AA
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