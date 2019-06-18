Son Dakika Haberleri: Doğu Karadeniz için sel uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Doğu Karadeniz için sel uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü bugün öğleden sonra Doğu Karadeniz'de yaşanacak kuvvetli yağışlar için vatandaşları uyardı.

Doğu Karadeniz için sel uyarısı, System.String[]
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü bugün öğleden sonra Doğu Karadeniz'de yaşanacak kuvvetli yağışlar için vatandaşları uyardı.

Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Rize'nin iç kesimlerinde ani sel, su baskınları, yıldırım düşmesi ve çatı uçması gibi olayların yaşabileceğine dikkat çeken meteoroloji vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şu şekilde

"Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğleden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Gümüşhane, Bayburt, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz koşullara karşı tedbirli olunmalıdır." - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:05 Kaynak: İHA
Doğu Karadeniz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Koyun peynirine talep arttı, vatandaşlar günlerce sipariş için bekliyor Aşırı yağışların yol açtığı selde 4 kişi hayatını kaybetti Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor Ağrı'da feci olay: Anne ve iki çocuğu sel sularına kapılarak hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 14:36:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Karadeniz için sel uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]