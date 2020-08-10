Doğu Karadeniz için şiddetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika

Doğu Karadeniz kıyılarında şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli, Rize'nin Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile çarşamba akşam saatlerine kadar Artvin'in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yer yer aşırı olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, şiddetli yağışların meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.