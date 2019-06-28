Doğu Karadeniz için yağış uyarısı
1 saat önce
Artvin ve Rize'de bugünden, Trabzon ve Giresun'da yarından itibaren gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Artvin
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:23 Kaynak: AA
ve Rize
'de bugünden, Trabzon
ve Giresun
'da yarından itibaren gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Artvin ve Rize'de bu akşam saatlerinde başlayacak gök gürültülü sağanağın 1 Temmuz sabahına kadar devam etmesi öngörülüyor.
Giresun ve Trabzon'da da yarın sabahtan 30 Haziran akşamına kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını
, heyelan ve yıldırım düşmesi riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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