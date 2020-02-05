Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nden Afrika açılımı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nden Afrika açılımı - Son Dakika Ekonomi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nden Afrika açılımı

6 saat önce

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) tarafından bölge iş adamlarından oluşan heyetle birlikte 16-21 Şubat 2020 tarihleri arasında Senegal'e ticaret heyeti programı düzenlenecek.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nden Afrika açılımı, System.String[]

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) tarafından bölge iş adamlarından oluşan heyetle birlikte 16-21 Şubat 2020 tarihleri arasında Senegal'e ticaret heyeti programı düzenlenecek.


İnşaat ve yapı malzemeleri sektöründe bölge iş adamlarından oluşan 17 kişilik heyetle birlikte Senegal'in başkenti Dakar'a gidecek DKİB heyeti, Senegal ve hinterlandında bulunan bölge ülkelerden gelecek Afrikalı iş adamları ile ikili iş görüşmelerinde bulunacak ve pazarı inceleyerek, ihracat imkanlarını araştıracak.


Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan heyet başkanı ve DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, DKİB olarak bölge ihracatının arttırılması ve bölge iş adamları ve ihracatçılarının alternatif pazarlara açılım sağlamaları açısından 2020 yılında mevcut geleneksel pazarlar dışında alternatif pazarlara açılmaları konusunda çalışma yürüteceklerini söyledi. Gürdoğan, bu kapsamda ilk etapta Senegal'e yönelik ticaret gezisi düzenleyeceklerini belirtti.


Batı Afrika'nın en gözde pazarı olan ve bir liman ülkesi olan Senegal'in Batı Afrika Bölgesi'ne açılan bir merkez işlevi gördüğünü, hızla gelişen ekonomisi ile inşaat ve altyapı alanında çok önemli imkanlar sunduğunu kaydeden Gürdoğan "Doğu Karadeniz Bölgesi iş adamlarının bu pazarda rahatlıkla iş yapacaklarına ve ihracat bağlantıları kuracaklarına inanıyoruz. Ayrıca, Senegal'in başkenti Dakar Limanı'na ülkemizden ve Trabzon ilimizden de konteyner taşımacılığı imkanının olması ihracat şansımızı çok daha arttırıyor. Son yıllarda Afrika pazarının çok hızlı bir yükseliş göstermesi ve gelişmiş ülke pazarlarında yaşanan durgunluk nedeniyle, bölge ihracatçılarımızın Afrika pazarını değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyoruz" dedi. - TRABZON

Senegal, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:02 Kaynak: İHA
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