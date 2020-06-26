Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nden Arsin OSB'ye ziyaret - Son Dakika

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nden Arsin OSB'ye ziyaret

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Ali Biberoğlu ve Genel Sekreter İdris Çevik'ten oluşan heyet Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Ali Biberoğlu ve Genel Sekreter İdris Çevik'ten oluşan heyet Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

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Heyeti, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Mekap Deri ve Ayakkabı San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yüksek Koordinasyon Kurulu üyesi Selçuk İskender, Mekap Deri ve Ayakkabı San. Tic. A.Ş. Firma Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Secaettin İskender, Küçükarslanlar Bakır Çinko San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Küçükarslan, Yazıcılar Mobilya Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yazıcı ve Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürü Hakkı Yazıcı karşıladı.


Karşılıklı görüş alışverişin yapıldığı toplantıda, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, ülkemiz ekonomisinin daha güçlü bir yapıya kavuşması için sürdürülebilir ihracatı destekleyici tedbirlere daha fazla önem verilmesine vurgu yaparak DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan ve Yönetim Kuruluna yapmış oldukları ziyaretten dolayı teşekkür etti - TRABZON

Trabzon, Arsin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nden Arsin OSB'ye ziyaret - Son Dakika Ekonomi

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