Doğu Karadeniz'den 10 ayda yapılan ihracat 1 milyar doları aştı - Son Dakika

Doğu Karadeniz'den 10 ayda yapılan ihracat 1 milyar doları aştı

03.11.2020 12:03
Doğu Karadeniz'den 10 ayda yapılan ihracat 1 milyar doları aştı, System.String[]

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden ocak-ekim döneminde yapılan ihracat 1 milyar 72 milyon 910 bin 657 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden ocak-ekim döneminde yapılan ihracat 1 milyar 72 milyon 910 bin 657 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın 10 aylık döneminde 1 milyar 72 milyon 910 bin 657 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Söz konusu dönemde bölge ihracatının 870 milyon 203 bin 952 dolarlık bölümünün Trabzon'dan gerçekleştirildiğini aktaran Kalyoncu, Rize'den 121 milyon 314 bin 55, Artvin'den 47 milyon 443 bin 940 ve Gümüşhane'den 33 milyon 948 bin 710 dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti.

Kalyoncu, bölgeden bu dönemde yapılan ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında aynı kalırken değer bazında yüzde 3 düştüğünü kaydederek, "Düşüşteki en önemli neden fındık sektöründeki ihraç siparişlerinin bir önceki sezona göre azalmasıdır. Fındık sektörü dışında kalan sektörlerin toplam ihracatında ise yüzde 6 oranında artış yaşanmıştır." ifadelerini kullandı.

Bölge ihracatında 602 milyon 62 bin 914 dolarla fındık ürünlerinin ilk sırayı aldığına işaret eden Kalyoncu, ikinci sırada 131 milyon 773 bin 900 dolarla yaş meyve sebze, üçüncü sırada 96 milyon 469 bin 362 dolarla madencilik ürünleri ile dördüncü sırada 92 milyon 432 bin 738 dolarla su ürünleri ve mamullerinin bulunduğunu vurguladı.

Kalyoncu, tarım ürünleri sektöründe en fazla ihracat artışının da su ürünlerinde yaşandığına dikkati çekerek, bölgeden yapılan su ürünleri ihracatının 10 ayda yüzde 51'lik artışla 92 milyon 432 bin 738 dolara ulaştığını belirtti.

Sanayi ürünleri sektöründe ise en büyük ihracat artışının savunma sanayisinde yaşandığını ifade eden Kalyoncu, savunma sanayisi ihracatının bu dönemde yüzde 151 artışla 11 milyon 391 bin 402 dolara ulaştığını bildirdi.

Bölgeden 125 ülkeye ihracat gerçekleştirildi

Kalyoncu, Doğu Karadeniz'den bu dönemde 125 ülkeye ihracat yapıldığını, en fazla ürün gönderilen ilk 5 ülkenin sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu belirtti.

Bu ülkelerden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta yüzde 21, Gürcistan'a yapılan ihracatta yüzde 17, Almanya'ya yapılan ihracatta yüzde 8 ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta ise yüzde 1 artış yaşandığına dikkati çeken Kalyoncu, şunları kaydetti:

"İtalya'ya yönelik ihracatımızda ise fındık ihracatında son 2 ayda yaşanan düşüşe bağlı olarak yüzde 27 düşüş görülmektedir.

Doğu Karadeniz bölgesi ihracatçılarımız Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Peru, Güney Kore, Singapur, Endonezya, Malezya, Japonya, Tayland ve Tayvan gibi Uzak Doğu Bölgesi ülkelerine yönelik ihracat hacmini her geçen yıl artırma başarısı göstererek, bölgemizden Uzak Doğu ülkelerine yapılan ihracatı 150 milyon doların üzerine yükseltmiştir."

Doğu Karadeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz, İhracat, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'den 10 ayda yapılan ihracat 1 milyar doları aştı - Son Dakika Ekonomi


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