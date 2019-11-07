Son Dakika Haberleri: Doğu Karadeniz'in 10 aylık ihracatı yüzde 19 arttı
Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'in 10 aylık ihracatı yüzde 19 arttı

Doğu Karadeniz'in 10 aylık ihracatı yüzde 19 arttı

7 saat önce

Doğu Karadeniz'den bu yılın ocak-ekim döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 1,1 milyon dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz'in 10 aylık ihracatı yüzde 19 arttı, System.String[]

Doğu Karadeniz'den bu yılın ocak-ekim döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 1,1 milyon dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan açıklamaya göre, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın 10 aylık döneminde 1 milyar 103 milyon 498 bin 774 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı döneminde 930 milyon 699 bin 414 dolar olan ihracat bu dönemde yüzde 19 artış gösterdi.

Ürünler arasında 658 milyon 852 bin dolarlık ihracatla fındık ve mamulleri ilk sırayı aldı. Bunu 120 milyon 94 bin 674 dolarla madencilik ürünleri, 19 milyon 217 bin 518 dolarla yaş meyve sebze ürünleri ihracatı izledi.

Doğu Karadeniz'den yılın 10 aylık döneminde 125 ülkeye ihracat yapıldı.

En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan ve Fransa oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yakın komşu ülke pazarlarında istenilen artış olmamasına rağmen Uzak Doğu ve yeni girilen pazarlarda önemli başarılar gösterilerek yüksek ihracat artışı sağlandığını kaydetti.

Kalyoncu, nakliye maliyetleri konusunda yapılacak desteğin önemine işaret ederek, "Bu çerçevede, bölge ihracatçılarının Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi önde gelen bölgemizin hinterlandında olan pazarda, pazar payımızın artırılabilmesi için nakliye maliyetleri yönünde ihracatçımıza rekabet imkanı kazandırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Karadeniz, İhracat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:40 Kaynak: AA
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