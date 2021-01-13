Doğu Karadeniz'in 2020'de su ürünleri ihracatı yüzde 79 arttı

Doğu Karadeniz'den 2020'de yapılan su ürünleri ihracatı önceki yıla göre yüzde 79'luk artışla 59 milyon 264 bin 363 dolara ulaştı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bölgeden geçen yıl 17 ülkeye su ürünleri ihraç edildi.

Doğu Karadeniz'den 2019'da yapılan 5 bin 878 tonluk ve 33 milyon 100 bin 46 dolarlık ihracat, 2020'de miktarda yüzde 124, değerde yüzde 79 arttı. Bölgenin 2020'deki su ürünleri ihracatı 13 bin 188 ton, sağlanan gelir de 59 milyon 264 bin 363 dolar olarak kayıtlara geçti.

Rusya'ya su ürünleri ihracatı da yüzde 147 arttı

Rusya, Vietnam ve Gürcistan, 2020'de en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Bölgeden 2020'de Rusya'ya yapılan 10 bin 923 tonluk su ürünü ihracatı karşılığında 51 milyon 19 bin 133 dolar gelir elde edildi. Doğu Karadeniz'den önceki yıl ise Rusya'ya ihraç edilen 3 bin 595 tonluk su ürününden 20 milyon 670 bin 358 dolarlık kazanç sağlanmıştı. Buna göre bölgeden Rusya'ya geçen yıl yapılan su ürünleri ihracatı, 2019'a göre miktarda yüzde 204, değerde yüzde 147 arttı.

Rusya'yı, 3 milyon 557 bin 687 dolarla Vietnam, 1 milyon 685 bin 907 dolarla Gürcistan takip etti.

Bölgeden geçen yıl, 2019'da ihracat yapılmayan Polonya, Ukrayna, Fransa, Ürdün, Tunus, Afganistan, Hindistan ve Kazakistan'a da su ürünü satıldı.

"2021 yılı su ürünleri ihracatından beklentimiz yüksek"

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracatında 2020'yi güzel bir artışla tamamladığını söyledi.

Su ürünleri ihracatındaki artıştan ve elde edilen gelirden mutlu olduklarını dile getiren Kobya, "2021 yılı su ürünleri ihracatından da beklentimiz yüksek. İlerleyen günlerde ihracat potansiyelimizin ve ülke çeşitliliğimizin artış trendini sürdüreceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kobya, Rusya'nın da en fazla su ürünü dış satımı yapılan ülke olduğuna işaret ederek, bu ülkeye geçen yıl yapılan su ürünleri ihracatının önceki yıla oranla rekor artış gösterdiğini sözlerine ekledi.