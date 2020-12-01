Doğu Karadeniz'in Abant'ı gölet, can suyu oldu - Son Dakika

Doğu Karadeniz'in Abant'ı gölet, can suyu oldu

01.12.2020 10:22
Doğu Karadeniz'in Abant'ı gölet, can suyu oldu, System.String[]

BAYBURT'ta sulama amaçlı kullanılan doğal gölet, zaman içinde tabiat parkına dönüştürüldü.

BAYBURT'ta sulama amaçlı kullanılan doğal gölet, zaman içinde tabiat parkına dönüştürüldü. Karadeniz'in 'Abant'ı olarak anılan göl, bölgede turizm hareketliliği de sağladı.

Demirözü ilçesine bağlı bin 820 rakımlı Yakup Abdal köyünde bulunan ve kendiliğinden oluşan gölet, 2009 yılında sulama amaçlı kullanılmaya başlandı. Bölgeye can suyu olan göletin çevresi de yemyeşil oldu. Gölet, 2014 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tabiat parkı ilan edildi. 208 hektar alanı kapsayan Yakup Abdal Tabiat Parkı'nda, 2018 yılında başlatılan ve 6 milyon TL bedeli olan peyzaj çalışmalarında son aşamaya gelindi. Doğu Karadeniz'in, Abant'ı olarak anılan gölet, bölgede de turizm hareketliği sağladı. Bitki çeşitliliği ve yaban hayatı zenginliğiyle dikkat çeken tabiat parkına, gözlem noktaları, yürüyüş rotaları, seyir terası, kır lokantası, piknik ve oturma alanları ile spor ve oyun sahaları yapıldı.

'ÖNEMLİ TABİAT PARKLARINDAN BİRİSİ OLACAK'

Yakup Abdal Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulunan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, "Bu tabiat parkı, Bayburt'un en önemli ve en güzel yerlerinden biri olacak. Çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor ve en kısa zamanda proje tamamlanacak. Çalışmalar bittikten sonra Yakup Abdal Tabiat Parkı, Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından birisi olacak. Park içerisinde futbol, voleybol, basketbol sahaları ile kır bahçeleri ve piknik alanlarının bulunduğu bir mekan olacak. Burası çok güzel bir coğrafya içerisinde saklı bir cennet. Projeyle birlikte Bayburt, çok güzel bir saha kazanmış olacak. Bu sahada ziyaretçilerimizin çok güzel, neşeli zamanlar geçireceğini ümit ediyoruz ve herkesi buraya bekliyoruz. Bu projenin hayata geçmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.


Doğu Karadeniz'in Abant'ı gölet, can suyu oldu
Doğu Karadeniz'in Abant'ı gölet, can suyu oldu
Doğu Karadeniz'in Abant'ı gölet, can suyu oldu
Doğu Karadeniz'in Abant'ı gölet, can suyu oldu
Doğu Karadeniz'in Abant'ı gölet, can suyu oldu
Doğu Karadeniz'in Abant'ı gölet, can suyu oldu
Doğu Karadeniz'in Abant'ı gölet, can suyu oldu
Doğu Karadeniz'in Abant'ı gölet, can suyu oldu
Doğu Karadeniz'in Abant'ı gölet, can suyu oldu
Doğu Karadeniz'in Abant'ı gölet, can suyu oldu
Doğu Karadeniz'in Abant'ı gölet, can suyu oldu
Doğu Karadeniz'in Abant'ı gölet, can suyu oldu
Doğu Karadeniz'in Abant'ı gölet, can suyu oldu
Doğu Karadeniz'in Abant'ı gölet, can suyu oldu
Doğu Karadeniz'in Abant'ı gölet, can suyu oldu

Karadeniz, Bayburt, Abdal, Abant, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'in Abant'ı gölet, can suyu oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Koronavirüse yakalanan Davutoğlu'nun sağlığıyla ilgili son durum: Ara sıra ateşi çıkıyor fakat genel sağlık durumu iyi Son Dakika! 5-6 Aralık'taki açıköğretim ortaokulu ve lise sınavları ertelendi Uçuşu olan yolcular sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak Düzce'de hava kirliliği en kötü seviyeye ulaştı, artık nefes almak bile zor Zonguldak'ta koronavirüs haritası kırmızıya boyandı! "14 gün kısıtlama yapsalar bunu bitirirler" MasterChef'te talihsiz kaza! Parmağı kesilen Barbaros hastaneye götürüldü İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste
Putin'in Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı         
10:23
Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de fatura Erol Bulut'a kesildi Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de fatura Erol Bulut'a kesildi         
10:12
Son Dakika! Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Tedbirlerde geç kaldınız, derhal 14 günlük sokağa çıkma yasağı uygulayın Son Dakika! Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Tedbirlerde geç kaldınız, derhal 14 günlük sokağa çıkma yasağı uygulayın         
09:58
Beşiktaş, Sergen Yalçın'a 2+1 yıllık yeni sözleşme önerecek Beşiktaş, Sergen Yalçın'a 2+1 yıllık yeni sözleşme önerecek         
09:50
Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı         
09:46
Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam         
08:45
Çukur'un 106. bölümünden ilk sahne yayınlandı! Selim Koçavalı öldü mü? Çukur'un 106. bölümünden ilk sahne yayınlandı! Selim Koçavalı öldü mü?         
08:27
Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı! İçeriden çıkan tam 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı! İçeriden çıkan tam 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi         
04:33
Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
00:43
Market, bakkal, kasap hafta sonu 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterecek Market, bakkal, kasap hafta sonu 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterecek         
00:40
Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu         
00:09
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de birkaç milyon virüslü insan var, aramızda dolaşıyorlar Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de birkaç milyon virüslü insan var, aramızda dolaşıyorlar         
22:01
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı         
19:41
ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı         
17:59
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu         
14:31
Sabahları sofranızdan eksik etmediğiniz pekmezin lezzeti mağaran çıkarılan toprakta saklı Sabahları sofranızdan eksik etmediğiniz pekmezin lezzeti mağaran çıkarılan toprakta saklı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 10:31:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Karadeniz'in Abant'ı gölet, can suyu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei