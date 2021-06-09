Doğu Karadeniz'in bitki çayları ihraç ediliyor

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin, Karadeniz'in doğasında yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminin yapılarak ihracat yapılacak noktaya gelindiğini açıkladı. Gültekin, "Limon, melisa çayı ve kekik çayımız artık kutulara girdi. Sarı kantaron ise ihraç edilecek noktaya geldi" dedi.

Ordu'da DOKAP tarafından desteklenecek projelerin protokol imza töreninde açıklamalarda bulunan Gültekin, ilk etapta bölgede yetişen 450 tıbbi ve aromatik bitkilerin envanter çalışmasını yaptıklarını söyledi. 2015 yılından bu yana 9 ilde yürütülen tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili çalışmaların çok başarılı bir noktaya geldiğini belirten Gültekin, şu bilgileri verdi: "40 bitki ile ilgili hedef koyduk, 9 ilde 17 bitki ile ilgili de sonuçları itibariyle önemli çalışmalar yürütüldü. Bu doğrultuda bugün elimizde limon, melisa çayı ve kekik çayımızla ilgili organik üretim tarlalarında verim alınanlar kutulara girdi. Biz ülke olarak 1 milyar dolara yakın ülke ihracatımız, 5 milyar dolara yakın ithalatımız olan ürünlerle ilgili bölgemizde artık hem iç piyasaya hem dış piyasaya konu olabilecek bir sürece geldik."

"Karadeniz'den tıbbi bitki çayı ihracatı yapılabilecek"

Gültekin, şöyle devam etti:

"Sahadaki yaptığımız çalışmalar, şu anda verimi alınan ürünlerdir. Hatta bu bölgelerde artık ihracata konu olan ürünlerimiz de oldu. Sarı kantaron artık ihraç edilen ürün konumundadır. Ben uzaktan, yakından katkıları olan herkese teşekkür ediyorum. Stratejik ürünlerimizle ilgili özellikle gıda, tıp, boya, kozmetik sanayinde gibi çok stratejik bileşenlerinin tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edildiğini hepimiz bilmekteyiz. Ama dışarıya verdiğimiz rakamları inşallah önümüzdeki süreçte, bu rakamlar verilmeyecek ve biz üreticilerimizin altlığını, eğitimlerini ve saha çalışmalarını bir noktaya getirdik ve bundan sonra da bu çalışmaların bizler tarafından, sayın valim tarafından, müdürlerin ve bizim ekip tarafından takip edilirse inşallah ticarete konu olacak seviyeye geldi, ben katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum." - ORDU