Doğu Karadeniz'in coğrafi işaretli 50'yi aşkın ürünü internetten tanıtılacak - Son Dakika

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), bölgedeki coğrafi işaretli 50'den fazla ürünün tanıtımı için "www.karadenizhazineleri.com.tr" adlı web sitesini hayata geçirdi.

Doğu Karadeniz'de sayısı 50'yi aşan coğrafi işaretli yöresel ürününü yerel kalkınmanın anahtarlarından biri olarak gören ve bu ürünlerin katma değerinin artırılmasına yönelik çalışmalarda öncü rol üstlenen DOKA, lider kuruluş olarak yürüttüğü Karadeniz Coğrafi İşaretler Ağı Projesi kapsamında yeni bir çalışma başlattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten DOKA, bölgedeki coğrafi işaretli yöresel ürünlerin bilinirliğini artırmak amacıyla "www.karadenizhazineleri.com.tr" web sitesini hizmete açtı.

Sitede Akçaabat köftesinden Giresun fındık ezmesine, Kürtün Araköy ekmeğinden Rize kavurmasına, Akkuş şeker fasulyesinden Şavşat ketesine kadar 50'den fazla coğrafi işaretli ürünün fotoğrafları, coğrafi işaret tescil tarihi, hikayesi ve üretici firmaları gibi konularda detaylı bilgiler yer alıyor.

DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, AA muhabirine, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin tarihi geçmişi, kültürel zenginliği, çeşitlilik arz eden flora ve faunası gibi özellikleriyle coğrafi işaretler bakımından oldukça önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

"Karadeniz hazineleri" adıyla açılan web sitesinin bu zenginlikleri duyurmada çok önemli bir işlev göreceğine inandığını vurgulayan Adıyaman, "Yöresel ürünlerin, bölgesel kalkınma ve gelirin tabana yayılmasında önemli bir enstrüman olmasından hareketle bu konuda kapsamlı bir strateji geliştirdik. Bu çerçevede 2022 yılı sonunda coğrafi işaretli ürün sayısını da 70'e çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Adıyaman, yöresel ürünlerin katma değeri yüksek ticari ürünler haline dönüştürülmesinde coğrafi işaret tescilinin büyük önem taşıdığının altını çizerek, "Coğrafi işaret uygulamalarının gelişmiş olduğu AB'de coğrafi işaretli ürünlerin 80 milyar avronun üzerinde bir pazarı olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizdeki yöresel ürünlerin ise en az 10 milyar avroluk ihracat potansiyeli bulunmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi olarak bu ihracat potansiyelini karşılayacak zenginliğe sahibiz. Karadeniz hazineleri adıyla açtığımız web sitesi ile bu hedef doğrultusunda önemli bir adım daha atmış oluyoruz." dedi.