Doğu Karadeniz'in doğusu ile Batı Akdeniz'in batısında bugün fırtına bekleniyor - Son Dakika

Doğu Karadeniz'in doğusu ile Batı Akdeniz'in batısında bugün fırtına tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın bugün Doğu Karadeniz'in doğusunda (Trabzon- Artvin kıyı kesimleri) batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'in batısında ise rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batıdan, zamanla güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.