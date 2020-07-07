Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesinde, 20 bin kişinin aynı anda ibadet edebilecek - Son Dakika

Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesinde, 20 bin kişinin aynı anda ibadet edebilecek

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denize hakim noktada, 182 dönüm rekreasyon alanındaki 26 dönüm arazide yapımı devam eden cami ve külliye hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denize hakim noktada, 182 dönüm rekreasyon alanındaki 26 dönüm arazide yapımı devam eden cami ve külliye hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

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Kaba inşaatı büyük oranda tamamlanan camide düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürcan Başar, 182 dönümlük bir alanda planlanan projede, 26 dönümün cami alanı olarak ayrıldığını söyledi.

Caminin doğu tarafında 570 araçlık kapalı otopark yapılacağını aktaran Bayar, açık alanla birlikte toplam 720 araçlık otopark yapılacağını belirtti.

Başar, ayrıca şu anda Çömlekçi Mahallesi'nde bulunan dolmuş ve minibüs terminalinin de bu bölgeye alacağını belirterek, "Çünkü amacımız insanların bu alana ulaşması, gelmesi ve bütünleşmesini, buranın yaşayan bir mekan olmasını ve yerli bayancı turistlerin de vakit geçirebilmesi. Batı tarafında da Batıdan gelen minibüsler için bir yer yapacağız. Ayrıca Ortahisar dolmuşları için de bir alan oluşturacağız." şeklinde konuştu.

Cami alanının arkasında bir kuyumcu kent projesi tasarladıklarını hatırlatan Başar, şunları kaydetti:

"Yine bu bölgeyi destekleyecek alanlar oluşturmak için kuzey batısında Avrasya Meydanı planlanmakta. Onun dışında camiye uygun şekilde kuzey tarafında 6 bin 500 metrekare alanda bir Osmanlı bahçesi planlanmakta. Osmanlı bahçesinin hemen arkasında 11 dönüm büyük bir bordo-mavi meydan projemiz var. Ayrıca insanların gelip alışveriş yapacağı, yeşil alanların olduğu bir sokak çarşısı düşünüyoruz. O sokağın bittiği noktadan da köprüyle güneyden insanları kuzeye taşıyacağız. Çünkü bu projenin diğer etabı da Ganita Projesidir. Ganita projesiyle burayı bütünleştirmek istiyoruz. Ganita'yı yine eski günlerine geri döndürmek istiyoruz. Otobüs terminalimiz için de hareket amirliğimize çok güzel bir bina tasarladık."

Caminin teknik danışmanı ve yüklenici firma sorumlusu öğretim üyesi doktor Ercan Sinaner ise Kanuni'nin şehri Trabzon'da, Kanuni Sultan Süleyman'ın büyük Süleymaniye Cami'sini örnek aldıklarını söyledi.

Caminin kaba inşaatının büyük oranda tamamlandığını belirten Sinaner, Mart 2018'de atılan temelden bugüne kadar 30 metreküp yüksek dayanıklı beton ve 350 ton demir kullanıldığını söyledi.

Cami ve külliyenin namazgah alanında toplam 7 bin 700 kişinin ibadet edebileceğini aktaran Sinaner, "Hatta avlu kısımları da dikkate alarak yaklaşık 20 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği çok kapsamlı bir namazgah yapıldı." dedi.

Doğu Karadeniz'in hizmet alanı açısından an büyüğü olan yaklaşık 8 bin metrekarelik alan içerisinde 1000 kişilik konferans salonu da bulunduğunu belirten Sinaner, projede şu ana kadar yaklaşık 25 milyon lira harcandığını ve bu paranın tamamının Trabzon Alemdar Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından karşılandığını kaydetti.

Caminin bitmesi için şu ana kadar harcanan parayla beraber 85-90 milyon civarında bir bütçe gerektiğinin altını çizen Sinaner, "Bunun için de bundan sonrasında bölge hakkının bu hayra elini uzatması talep edilmekte. İnşallah bölgemizdeki hayırseverler bu noktadaki hassasiyetlerini göstereceklerdir." ifadelerini kullandı.

Doğu Karadeniz, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesinde, 20 bin kişinin aynı anda ibadet edebilecek - Son Dakika
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