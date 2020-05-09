Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesinin yapımı sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesinin yapımı sürüyor - Son Dakika

Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesinin yapımı sürüyor

6 saat önce

Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesinin yapımı sürüyor Kaba inşaatı tamamlanan Trabzon Şehir Camii ve Külliyesi bitirildiğinde 7 bin 700 kişi aynı anda ibadet edebilecek Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yapımı devam eden Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en büyük cami ve külliyesinin inşaatı...

Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesinin yapımı sürüyor

Kaba inşaatı tamamlanan Trabzon Şehir Camii ve Külliyesi bitirildiğinde 7 bin 700 kişi aynı anda ibadet edebilecek

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yapımı devam eden Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en büyük cami ve külliyesinin inşaatı yüzde 40 oranında tamamlandı.

Yapımına 2018 yılında dönemin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu zamanında başlanılan, projesi eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın destekleriyle hazırlanan Trabzon Şehir Camii ve Külliyesi Pazarkapı mevkiinde denize hakim bir noktada sahil şeridinde yapılıyor.

Trabzonlu hayırseverlerin destekleri ile 182 bin metrekare rekreasyon alanındaki 26 bin metrekarelik arsa üzerinde yapımı devam eden Trabzon Şehir Camii ve Külliyesi'nin kaba inşaatı tamamlanırken, yapı tamamlandığında 7 bin 700 kişi aynı anda ibadet edebilecek. 15 bin 442 metrekare toplam inşaatı alanı ve 8 bin 831 metrekare bodrum kat alanı ile tamamlandığında 14 derslikli eğitim merkezi, 15 atölye, bin kişilik konferans ve toplantı salonu, aşevi, bay/bayan abdesthane, gasilhane ve kapalı otoparkın bulunacağı camide 6 bin 255 m2 ibadet alanları bulunacak. 2 bin 800 metrekare harim alanı, bin 140 metrekare revak alanı, bin 200 metrekare avlu alanı ve bin 115 metrekare mahfil katında oluşan cami ve külliyenin geleneksel Türk-İslam mimari tarzı ile günümüz çizgilerini bütünleştirerek döneminin ve şehrin sembol eserlerinden biri olması amaçlanıyor.

Ana kubbesi 42 metre yüksekliğinde ve 22 metre çapında olacak, 77 metre yüksekliğinde 4 minaresinde 12 şerefe bulunacak caminin içi 24 pencereden ışık alacak. Ses akustiği de dikkate alınarak tasarlanan cami ve külliyesi ana kubbe, ön cephe ile mihrap cephesinde bulunan iki yarım kubbe ve güneybatı ve kuzeydoğu cephesindeki iki büyük kemerden oluşacak. Toplamda 6 bin 100 metrekare namazgah alanı içerisinde yaklaşık 7 bin 700 kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami yüzde 40 oranında tamamlanırken, ince inşaatına ise kısa sürede başlanılacak olan cami ve külliyenin 1.5 senede tamamlanması hedefleniyor. 8 bin 570 m2 külliye alanı üzerinde 5 bin 410 metrekare oturum alanına sahip camide engelli kullanıcıların ulaşımı için de asansör bulunacak.

Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesinin yapımı sürüyor

Doğu Karadeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz, Ortahisar, Trabzon, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 07:51 Kaynak: İHA


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