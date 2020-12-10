Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesinin yüzde 65'lik bölümü tamamlandı - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yapımı devam eden Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en büyük cami ve külliyesinin inşaatı sürüyor.

Yapımına 2018 yılında dönemin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu zamanında başlanılan, projesi eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın destekleriyle hazırlanan Trabzon Şehir Camii ve Külliyesi Pazarkapı mevkiinde denize hakim bir noktada sahil şeridinde şehrin farklı noktalarından çok rahat bir şekilde görülebiliyor.

Trabzonlu hayırseverlerin destekleri ile 182 bin metrekare rekreasyon alanındaki 26 bin metrekarelik arsa üzerinde yapımı devam eden Trabzon Şehir Camii ve Külliyesi'nin yüzde 65 kısmı tamamlanırken, camide 7 bin 700 kişi aynı anda ibadet edebilecek.

15 bin 442 metrekare toplam inşaatı alanı ve 8 bin 831 metrekare bodrum kat alanı ile tamamlandığında 14 derslikli eğitim merkezi, 15 atölye, bin kişilik konferans ve toplantı salonu, aşevi, bay/bayan abdesthane, gasilhane ve kapalı otoparkın bulunacağı camide 6 bin 255 m2 ibadet alanları bulunacak. 2 bin 800 metrekare harim alanı, bin 140 metrekare revak alanı, bin 200 metrekare avlu alanı ve bin 115 metrekare mahfil katında oluşan cami ve külliyenin geleneksel Türk-İslam mimari tarzı ile günümüz çizgilerini bütünleştirerek döneminin ve şehrin sembol eserlerinden biri olması amaçlanıyor.

Ana kubbesi 42 metre yüksekliğinde ve 22 metre çapında olacak, 77 metre yüksekliğinde 4 minaresinde 12 şerefe bulunacak caminin içi 24 pencereden ışık alacak. Ses akustiği de dikkate alınarak tasarlanan cami ve külliyesi ana kubbe, ön cephe ile mihrap cephesinde bulunan iki yarım kubbe ve güneybatı ve kuzeydoğu cephesindeki iki büyük kemerden oluşacak. Toplamda 6 bin 100 metrekare namazgah alanı içerisinde yaklaşık 7 bin 700 kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami yüzde 65 oranında tamamlanırken, camide engelli kullanıcıların ulaşımı için de asansör bulunacak.

Caminin dış cephe taş kaplama çalışması sürerken, camimin çevresi Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı projelendiriliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, caminin çevresini farklı projelerle hayata geçireceklerini belirterek "Pazarkapı'da inşaatı devam eden büyük bir camimiz var. Onun etrafındaki alanı, biz seçim döneminde şehrimize vadetmiştik. Burayı yeni bir yaşam alanı, vatandaşlarımızın gideceği, güzel vakit geçirebileceği bir yeni meydan olarak dizayn ediyoruz. Biz bordo-mavi meydan demiştik. Şimdi o alan içerisinde Planetaryum ve Bilim Merkezi projesini gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde oraya yaz kış çok sayıda insanın gitmesini ve kullanmasını teşvik etmiş oluyoruz. Bu projede hedefimiz, bütün okullarımızda yıl içerisinde Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklarımızın buraya getirilmesi ve burada gerek atölyelerde eğitim gerek daha sonra Planetaryum'da o vizyonu kazanacak bir ortamın onlara sağlanması. Bu şekilde yılda 25 ile 30 bin çocuğumuzu bu alana getirebileceğimizi düşünüyoruz ve öyle bir planlama yapıyoruz. Bu şekilde çocuklarımıza bambaşka olanak sağlamış oluyoruz" dedi. - TRABZON