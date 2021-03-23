Doğu Karadeniz'in en büyük güneş enerji santrali Giresun'da hizmete girdi - Son Dakika

Doğu Karadeniz'in en büyük güneş enerji santrali Giresun'da hizmete girdi

23.03.2021 13:29
Doğu Karadeniz'in en büyük güneş enerji santrali Giresun'da hizmete girdi, System.String[]

Büyüklük ve enerji bakımından Karadeniz'de ilk olma özelliği taşıyan güneş enerji santrali Giresun'un Alucra ilçesinde faaliyete başladı.

Büyüklük ve enerji bakımından Karadeniz'de ilk olma özelliği taşıyan güneş enerji santrali Giresun'un Alucra ilçesinde faaliyete başladı.

Giresun'un Alucra ilçesinde ikamet eden genç iş adamı Mahmut Gündüz ve kardeşlerinin 15 Milyon liralık maaliyetle kurduğu Karadeniz bölgesinin ilk güneş enerji santrali tam kapasiteyle elektrik üretmeye başladı.

Yaklaşık 4 yıl önce çalışmalara başlanan projenin 2021 yılı itibarıyla faaliyete geçtiğini kaydeden Mahmut Gündüz, "İlçemize yaptığımız bu yatırımla Karadeniz Bölgesi'ndeki ilk güneş enerji tesisi olması bizi çok mutlu etti. 2017 yılından bugüne hayata geçirmek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Bu santralin hayata geçmesi için her aşamasında büyük bir emek ve özveri sağladık. Ailemize ait 30 dönümden fazla olan arazi üzerine 8 bin adet panel ile tesisimizin kurulumunu tamamlayıp gerekli lisans belgelerini de alarak faaliyete geçirdik. Devletimizin üretime yönelik verdiği hibelerden istifade ettik. Hizmete açtığımız bu tesisle 2021 yılında ülke ekonomisine yıllık çok ciddi rakamları bulan döviz kazancı sağlamış olacağız. Bu başarı Alucra'nın, Giresun'un, Türkiye'nin başarısıdır" dedi.

Hem enerji hem istihdam sağlayacak

Yıllık 4 milyon kw/h'in üzerinde bir üretim gerçekleştirileceğini de ifade eden Gündüz, "2 megawatt kapasitede olan santralde yıllık 4 milyon kw/h'in üzerinde bir üretim gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Biz Alucra'da yaşayan ve tüm yatırımlarını başka şehirler yerine kendi memleketimize yapmayı uygun gören bir esnaf aileyiz. Bu tesisten 5-10 kişi ekmek yiyecek. İnanıyorum ki büyükşehirlerde yaşayan Alucralı iş adamlarımızın yanında biz devede kulak misali bile olamayacak düzeydeyiz. Alucramız'n önemli kurumları önemli STK'ları var. Onlara seslenip çağrıda bulunuyoruz. Memleketimize yatırım yapmalarını istihdam sağlamalarını bekliyoruz. Genç nüfus yok denecek kadar azaldı herkes gurbet ellere gidiyor. Bölgede su fabrikası açacak, yöreye özgü çalışmalar yapıp, hayvancılık üzerine projeler geçirecek büyüklerimizi memleketlerine yatırıma bekliyoruz. Umarım bu sözlerimizi dikkate alıp ilçemizi ilimizi kalkındırma adına öncü olurlar. GES tesisinin Alucramız'a kazandırılmasında bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu. - GİRESUN

Doğu Karadeniz'in en büyük güneş enerji santrali Giresun'da hizmete girdi
Doğu Karadeniz'in en büyük güneş enerji santrali Giresun'da hizmete girdi
Doğu Karadeniz'in en büyük güneş enerji santrali Giresun'da hizmete girdi

Karadeniz Bölgesi, Karadeniz, Giresun, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'in en büyük güneş enerji santrali Giresun'da hizmete girdi - Son Dakika Ekonomi


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