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Doğu Karadeniz'in en büyük İl AFAD Yönetim Merkezinin yapımı sürüyor - Son Dakika

Doğu Karadeniz'in en büyük İl AFAD Yönetim Merkezinin yapımı sürüyor

08.01.2022 11:52

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 36 bin 400 metrekarelik alanda yapımı devam eden İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü yerleşkesinin bu sene tamamlanması bekleniyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 36 bin 400 metrekarelik alanda yapımı devam eden İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü yerleşkesinin bu sene tamamlanması bekleniyor.

Yıldızlı Mahallesi'nde geçen yıl temeli atılan ve toplam 5 ana binadan oluşacak yerleşke içerisinde müdahale hizmetleri, müdürlük, AFAD yönetim merkezi, eğitim merkezi, eğitim alanları, misafirhane, helikopter pisti, havuz, kule ve köpek barınakları gibi alanlarda yer alacak.

İl AFAD Yönetim Merkezindeki yapım çalışmalarını yerinde inceleyen İl AFAD Müdürü Ömer Kıratlı, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Kıratlı, AA muhabirine, İl AFAD Müdürlüğünün 2009 yılından beri Trabzon'da faaliyetini sürdürdüğünü belirterek, kurumun çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Türkiye'nin herhangi bir yerinde gerçekleşen afetlerin illerde de koordinasyonunun AFAD tarafından yürütüldüğünü dile getiren Kıratlı, "Dünya var olduğundan beri doğa olayları meydana gelmekte ve insanlar da bu olaylardan etkilenmektedir. Son yıllarda da ülkemizde deprem, sel, heyelan, çığ ve özelikle orman yangınlarından zarar gördü." dedi.

Kıratlı, son yıllarda afetlerin artmasından dolayı AFAD kurumunun daha da ön plana çıktığını dile getirerek, buna göre eğitimleri yaygınlaştırdıklarını ve kurumun tanınırlığının arttığını aktardı.

Mevcut İl AFAD Müdürlüğünün Yalıncak Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi Kampüsünde hizmet verdiğini işaret eden Kıratlı, şunları kaydetti:

"2022 yılının Ağustos ayından sonra 36 bin 400 metrekare üzerine yapılan yerleşkede hizmet vermeye başlayacağız. Yapımı tamamlandığında Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en büyük İl AFAD Müdürlüğü yerleşkesi olacak. Şuanda inşaatı devam eden 4 binamız var. Bir de var olan bir binamız var. Var olan binamızın tadilatı yapılarak eğitim merkezi olarak hizmet verecek. Diğer 4 binamız da Afet Yönetim Merkezi müdahale hizmetleri, müdürlük binası ve misafirhane olarak tasarlandı. İnşaatlar bu şekilde devam ediyor. Bu yıl başlayan inşaatımız yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alana sahip. İnşallah 2022'nin Ağustos ayında da müteahhit firmanın bize verdiği sürede merkezi tamamlamış olacağız."

Kıratlı, inşaatın bittiğinde Trabzon'daki tüm afetlerin yönetileceği bir merkez olacağını vurgulayarak, "Ama aynı zamanda bölgede de afet eğitimlerinin en yoğun yapılacağı bir alan olacak. Çünkü bizim afet eğitim merkezlerimiz, onun haricinde eğitim alanlarımız, köpek barınaklarımız ve onlarla ilgili eğitim alanlarımız da olacak. Dolayısıyla bu bölgede eğitimlerin yoğun yapılacağı bir kampüs olacak." diye konuştu.

Merkezde helikopter pistinin de yapımının devam ettiğini belirten Kıratlı, "Acil durumlarda kullanılması açısından helikopter pisti, drone eğitim alanı tasarlandı. Bunlarda projenin içerisinde yer alacak. Ama inşallah afetler olmazda bizlere de ihtiyaç olmaz." temennisinde bulundu.

Kıratlı, gelecek yıl Afet Farkındalık Eğitimlerinin ve gönüllü çalışanların eğitimlerinin devam edeceğini belirterek, "Vatandaşlarımızı eğitimlere ve gönüllü olmaya davet ediyoruz. Her an afete hazırlıklı olmak lazım." ifadesini kullandı.

Doğu Karadeniz'in en büyük İl AFAD Yönetim Merkezinin yapımı sürüyor
Doğu Karadeniz'in en büyük İl AFAD Yönetim Merkezinin yapımı sürüyor
Doğu Karadeniz'in en büyük İl AFAD Yönetim Merkezinin yapımı sürüyor

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Akçaabat, Trabzon, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'in en büyük İl AFAD Yönetim Merkezinin yapımı sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu Karadeniz'in en büyük İl AFAD Yönetim Merkezinin yapımı sürüyor - Son Dakika
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