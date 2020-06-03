Doğu Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinden Karaca Mağarası ziyarete açıldı - Son Dakika

Gümüşhane'de, her yıl on binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Karaca Mağarası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak.

Torul ilçesinin Cebeli köyü sınırları içinde yer alan Karaca Mağarası, sarkıt ve dikit yoğunluğu ile tavan yüksekliği açısından dünyanın sayılı mağaraları arasında gösteriliyor.

Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Karaca, beyaz renkte sarkıtlar, dikitler, sütunlar, org desenli duvarlar, bayrak şekilleri, perde damla taşları, mağara çiçekleri ve incileri, traverten havuzları ve basamaklarıyla dikkati çekiyor.

Her yıl kasımda ziyarete kapatılan, 5 aylık bakım çalışmalarının ardından nisanda ziyarete açılan mağarada turizm sezonu, bu sene Kovid-19 salgını nedeniyle geç başladı.

Ziyarete açılan mağaraya, koronavirüs tedbirleri nedeniyle aynı anda 15 ziyaretçiden fazla kabul edilmiyor.

Sağlık Bakanlığınca bildirilen önlemlerin alındığı ve girişine dezenfektan yerleştirilen mağaranın 1500 metrekarelik kapalı alanınına maskesiz girilmiyor.

İçeride 15 dakika kalabilen ziyaretçilerin, kendileri için oluşturulan sosyal mesafe çizgileri ile uyarıcı levhalara dikkat etmeleri isteniyor.

Trabzon'dan gelen Anıl Can, Kovid-19 salgını nedeniyle erteledikleri gezi planına sürecin normalleşmesiyle devam ettiğini söyledi.

Plan dahilinde Karaca Mağarası'na geldiğini belirten Can, ilk defa gördüğü mağarayı çok beğendiğini ve mitolojik havasınından etkilendiğini anlattı.