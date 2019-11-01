Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar bekleniyor

Doğu Karadeniz Bölgesinin iç kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in bin metrenin üzerindeki yüksek kesimler ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur

ve kar yağışı beklendiği aktarıldı.

Kar yağışlarının il merkezlerinde 1- 4 santimetrelik hafif bir örtü, yüksek kesimlerde ise 5-20 santimetre civarı örtü bırakması beklendiği vurgulanan açıklamada, cumartesi günü sabah

saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen karın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.