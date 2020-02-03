Doğu Karadeniz'in iç kısımlarında kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
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Doğu Karadeniz'in iç kısımlarında kar yağışı bekleniyor

6 saat önce

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Karadeniz Bölgesinin iç kısımlarında kar yağışı etkili olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kısımlarında kar yağışı bekleniyor, System.String[]

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Karadeniz Bölgesinin iç kısımlarında kar yağışı etkili olacak.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Gece saatlerinde Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bölgede rüzgar güney yönlerden orta akşam saatlerinden itibaren kuvvetli esecek.


Öte yandan buzlanma ve don alayından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu. Araç camları ve süs havuzlarının buz tuttuğu Bayburt'ta ise gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldü.


Bayburt'un ilçelerinde ise en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Aydıntepe ve Demirözü'nde 11 derece oldu. Kar kalınlığının 28 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 13 derece oldu. - BAYBURT

Doğu Karadeniz, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:44 Kaynak: İHA
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