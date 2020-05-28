Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde fırtına uyarısı - Son Dakika

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yarın fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden 4 ila 6, hamleli olarak da 6 ila 8 kuvvetinde fırtınanın etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklar yaşanabileceğine işaret edilerek dikkatli olunması istendi.