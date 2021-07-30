Doğu Karadeniz'in ihracat lideri Trabzon

Trabzon, yılın 6 aylık döneminde 585 milyon 131 bin 755 dolarlık ihracatla Karadeniz Bölgesi'nin toplam ihracatının yaklaşık yarısını üstlendi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Giresun ve Ordu'nun yer aldığı TR90 bölgesinden yılın ocak-haziran döneminde 1 milyar 63 milyon 652 bin 86 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bölge ihracatının yüzde 55'ine tekabül eden 585 milyon 131 bin 755 dolarlık kısmı, tek başına Trabzon tarafından yapıldı. Bu ilden gerçekleştirilen ihracatta bir önceki yılın 6 aylık dönemine göre yüzde 7 artış yaşandı.

Trabzon'dan ihracat yapılan ülke sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre 5 artarak 117'ye yükseldi. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Polonya ve Fransa oldu.

İtalya'ya yapılan ihracat yüzde 37, Rusya Federasyonu'na gerçekleştirilen ihracat yüzde 48, Polonya'ya yapılan ihracat da yüzde 43 arttı.

Sektör bazında incelendiğinde ise Trabzon'dan gerçekleştirilen fındık ve mamulleri sektörü 393 milyon 106 bin 359 dolar ihracatla ilk sırada yer aldı.

Bu sektörü 92 milyon 44 bin 221 dolarlık ihracatla yaş meyve sebze, 30 milyon 928 bin 845 dolarlık ihracatla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 21 milyon 615 bin 608 dolar ihracatla taşıt araçları ve yan sanayi, 12 milyon 336 bin 619 dolarlık ihracatla da savunma ve havacılık sanayi sektörleri takip etti.