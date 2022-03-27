Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde fırtına bekleniyor - Son Dakika
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Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde fırtına bekleniyor

27.03.2022 20:19
Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Doğu Karadeniz, Meteoroloji, Fırtına, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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