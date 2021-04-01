Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Karaca Mağarası ziyarete açıldı - Son Dakika

Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Karaca Mağarası ziyarete açıldı

01.04.2021 11:07
Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Karaca Mağarası ziyarete açıldı, System.String[]

Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Karaca Mağarası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında turizm sezonuna başladı.

Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Karaca Mağarası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında turizm sezonuna başladı.

Torul ilçesinin Cebeli köyünde yer alan, her yıl on binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği mağara, 5 aylık bakım çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı.

Sarkıt ve dikit yoğunluğu ile tavan yüksekliği açısından dünyanın sayılı mağaraları arasında gösterilen Karaca Mağarası'na, Kovid-19 tedbirleri kapsamında aynı anda 20'den fazla kişi kabul edilmiyor.

Ziyaretçiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1500 metrekarelik kapalı alanda 15 dakika kalabiliyor.

Karaca Mağarası'nda görevli rehber Hasan Avcı, gazetecilere, mağaranın bugün itibarıyla kapılarını açtığını söyledi.

Mağarada Sağlık Bakanlığınca belirlenen tüm Kovid-19 tedbirlerinin alındığına dikkati çeken Avcı, "Mağaraya kesinlikle maskesiz almıyoruz. Ziyaretçilerimizden sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz." dedi.

Avcı, Karaca'nın, zengin oluşumları barındıran muazzam bir karstik mağara olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ziyaretçilerimiz mağaradan büyülenip çıkıyorlar. Ben buraya Gümüşhane yer altı sarayı diyorum. Yağan yağmur ve eriyen kar suları çatlaklardan kireçli olarak damlıyor ve oluşumları meydana getiriyor. Tamamen kireçtaşı oluşumlarıdır. Yaklaşık 12 yılda 1 santimetre uzamaktadır."

Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden mağaranın ziyarete açık 1500 metrekare alana sahip olduğu kaydeden Avcı, yılda yaklaşık 120 bin ile 130 bin ziyaretçi ağırladıklarını ancak Kovid-19 salgın döneminde ziyaretçi sayılarında düşüş yaşandığını aktardı.

Avcı, bu sezonun geçen yıla göre daha hareketli olmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Ziyaretçilerden Zeki Ökçek ise Karaca Mağarası'nı görmek için Bartın'dan geldiklerini ifade ederek, "Eşimle Gümüşhane, Rize ve Trabzon turu yapmak istedik. Karama Mağarası gerçekten çok etkileyici bir yer. İçimizdeki stresi aldı götürdü, çok ferahladık. Herkese Karaca Mağarası'na gelmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Doğu Karadeniz, Gümüşhane, Sarkıt, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Karaca Mağarası ziyarete açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin? Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin? Cadde ortasında bir kadının boynundan kolyesini çalan hırsız, zorla girdiği evde yorgan altında saklanırken yakalandı Cadde ortasında bir kadının boynundan kolyesini çalan hırsız, zorla girdiği evde yorgan altında saklanırken yakalandı Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor MHP'li Yönter, Aleyna Tilki'nin paylaşımındaki beğeni sayısına isyan etti: Bu zulmü hak etmiyoruz MHP'li Yönter, Aleyna Tilki'nin paylaşımındaki beğeni sayısına isyan etti: Bu zulmü hak etmiyoruz Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü
MHP Kocaeli İl Binası'na MHP Kocaeli İl Binası'na "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" sloganlı afiş asıldı         
10:50
İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif         
10:37
Karantinada olması gereken aşçı iş yeri görünümlü pavyonda yemek yaparken yakalandı Karantinada olması gereken aşçı iş yeri görünümlü pavyonda yemek yaparken yakalandı         
10:06
Pencereden kaçmaya çalışırken polisle burun buruna geldiler! Koşarken birbirlerini ezeceklerdi Pencereden kaçmaya çalışırken polisle burun buruna geldiler! Koşarken birbirlerini ezeceklerdi         
09:56
Eşkıya dediğimizde kızıyorlar ama! Taksici önce kafa attı sonra beyzbol sopasıyla saldırdı Eşkıya dediğimizde kızıyorlar ama! Taksici önce kafa attı sonra beyzbol sopasıyla saldırdı         
09:52
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün daveti üzerine bugün koronavirüs brifingi verecek Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün daveti üzerine bugün koronavirüs brifingi verecek         
09:42
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek         
08:58
Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den önemli uyarı: Aşıları stoklamayın, hemen uygulayın Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den önemli uyarı: Aşıları stoklamayın, hemen uygulayın         
08:24
Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti         
21:06
Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi         
20:41
Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim         
20:05
AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır         
20:00
Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak         
19:47
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu         
14:49
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 11:15:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Karaca Mağarası ziyarete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei