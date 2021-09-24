DOĞU KARADENİZ'İN YEŞİL KARINCALARI! - Son Dakika
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DOĞU KARADENİZ'İN YEŞİL KARINCALARI!

24.09.2021 10:00
DOĞU KARADENİZ'İN YEŞİL KARINCALARI!

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz illerine yapılan yatırımlarla illerimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz illerine yapılan yatırımlarla illerimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Ülkemizin en çok yağış alan Doğu Karadeniz Bölgesinde şüphesiz ki dere ıslahları da büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda DSİ olarak estetik ve emniyeti ön plana çıkaran ıslah projelerimizle, hem taşkın risklerini azaltıyor, hem de halkımızın can ve mal güvenliğini sağlıyoruz. Bu ıslah çalışmalarımız da makinalı çalışmalarımız da önemli bir rol oynamaktadır. Doğu Karadeniz illerinde makinalı çalışmalar belirli periyotlar halinde devam ediyor. Ülkemizin en çok yağış alan bölgesi olan Doğu Karadeniz'de, makinalı çalışmalarımızla riskli derelerdeki taşkın risklerini azaltıyoruz. 2021 yılı içerisinde bu güne kadar toplamda, 3. 241. 791 m³ kazı çalışması, 112. 600 m³ yükleme, 16. 922 m³ taş tahkimat ve 2. 373. 048 m³xkm taşıma çalışması yapılmıştır. Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi, Doğu Karadeniz illerimizde de makinalı çalışmalarımız devam edecektir. ·TRABZON ilimizde 621. 975 m3 kazı, 32. 400 m3 yükleme, 180 m3 taş tahkimat ve 497. 037 m³xkm çalışma, ·RİZE İlimizde, 1. 457. 485 m3 kazı, 47. 650 m3 yükleme, 11. 716m3 taş tahkimat ve 1. 154. 078 m³xkm taşıma, ·GÜMÜŞHANE ilimizde; 222. 260 m3 kazı, 2. 750 m3 yükleme, 5. 026m3 taş tahkimat, ve 70. 965 m³xkm taşıma, ·BAYBURT; 279. 205 m3 kazı, 4. 050m3 yükleme ve 86. 892 m³xkm taşıma, ·GİRESUN ilimizde ise, 660. 866 m3 kazı, 25. 750 m3 yükleme ve 564. 078 m³xkm taşıma çalışması yapılmıştır.

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Kaynak: Habermetre

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Estetik, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum DOĞU KARADENİZ'İN YEŞİL KARINCALARI! - Son Dakika

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